Messi no tiene lesión: Los estudios revelan que podrá jugar la final de la US Open Cup contra Houston, según la prensa argentina

Lionel Messi pidió el cambio en el minuto 37 del duelo que el Inter Miami ganó cuatro tantos po cero ante Toronto FC y según la prensa argentina la información que se maneja en torno a la molestia muscular de La Pulga brinda una total tranquilidad.

Messi fue sometido a estudios que revelaron que no sufrió una lesión muscular en el duelo ante Toronto FC.

VAMOS APAGANDO LAS ALARMAS POR MESSI… Leo se realizó estudios tras salir reemplazado en la primera mitad ante Toronto FC y los resultados fueron que NO hay lesión en la cara posterior del muslo derecho.



Ya el propio DT, Gerardo Martino había tranquilizado un poco en la rueda de prensa tras el partido: “Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día. No estaban todavía listos para el partido con Atlanta, hicimos entrenamientos donde se manifestaron bien, ellos entendían que estaban actos para jugar. Por lo que hablé de las molestias (con los jugadores), no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo”.

Messi venía arrastrando una lesión desde el partido entre Argentina y Ecuador por las eliminatorias al Mundial de 2026, misma que provocó que se perdiera los partidos contra Bolivia en la segunda jornada y Atlanta United en su regreso a la MLS, sin embargo, el cuerpo técnico de Miami consideró que estaba listo para volver a la acción, pero no resultó como esperaban.

En ese sentido, el ‘Tata’ adelantó que los jugadores no estarán disponibles para el partido del fin de semana contra el Orlando City, aunque espera tenerlos de vuelta para la final contra Houston. “Obviamente no hay ninguna instancia que el domingo vayan a estar y lo que estoy hablando es en función de la semana que viene”, indicó.

Así las cosas, Inter Miami apunta a recuperar a su máxima figura para la final del próximo miércoles ante Houston Dynamo por la US Open Cup, que puede significar el segundo título del argentino en el club luego de su coronación en la Leagues Cup.

De confirmarse que no hubo una ruptura fibrilar, Messi no sólo quedará habilitado para ese encuentro sino que también podrá decir presente para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que Argentina recibirá a Paraguay (jueves 12 de octubre) y visitará a Perú (martes 17).

El Inter Miami goleó 4-0 al Toronto, colista del Este, con un doblete del finlandés Robert Taylor y goles de Benjamín Cremaschi y el argentino Facundo Farías para mantener vivo su objetivo de alcanzar la novena plaza y acceder a los ‘playoffs’ de la MLS.

