El “micromanagement” derrumba y causa frustración en los líderes

Subestimar el poder de un equipo fuerte, es un error común en muchas empresas. A lo largo de mi experiencia, me he percatado de que muchos líderes empresariales temen delegar, dudando de la capacidad y la confiabilidad de los colaboradores. En esta era de transformación, no es posible que el “micromanagement” persista, pues limita el crecimiento y la innovación.

Incluso el CEO más competente, no puede hacerlo todo. El “micromanagement” puede llevar a los mejores empresarios a sobrecargarse de responsabilidades hasta sentir que todo se derrumba, ocasionando ansiedad, frustración y una profunda sensación de soledad. Podrían incluso llegar a pensar que nadie entiende su visión.

Pero, no debemos confundir estar ocupados con ser productivos. El liderazgo efectivo no solo trata de gestionar, sino de inspirar y motivar a un grupo hacia un objetivo común. Para ello, se necesita influenciar e incentivar al equipo a mejorar cada día.

¿Un buen líder se define por su capacidad para motivar o por los resultados? Cada líder es libre de formarse profesionalmente con el paso del tiempo, pero los niveles de liderazgo que conlleva esta formación, sí o sí, deben de ser los siguientes:

-Capacidad de proporcionar ideas innovadoras: Un líder no solo gestiona sus compromisos y emociones o se lidera a sí mismo; también desarrolla una visión alineada a objetivos. Es importante que se fomente un entorno donde se valoren y se promuevan las ideas innovadoras.

-Tener la capacidad de automotivación y autoaprendizaje: Aunque el título y posición otorga cierta influencia, un líder genuino va más allá. En el liderazgo, la capacidad de automotivación y autoaprendizaje son esenciales, impulsan la resiliencia, inspiración, adaptabilidad y solución de problemas, beneficiando tanto al líder como al equipo y a la organización.

-Aceptación: Cuando el líder alcanza los objetivos deseados, en respuesta recibe reconocimiento, admiración y apoyo incondicional de su equipo.

-Trabajo en equipo: El verdadero desafío del líder es mantener la cohesión, motivación y enfoque del equipo a lo largo del tiempo. El seguimiento es esencial para garantizar la sostenibilidad de un buen liderazgo.

El éxito del liderazgo radica en valorar y unificar a un equipo, evitando micromanagement y potenciando la innovación. ¿Te gustaría aumentar tus habilidades de liderazgo? Te guío paso a paso con mi programa Empodérate Business System.

Adriana Gallardo es conferencista internacional, autora y líder del emporio Adriana’s Insurance. Business y Life Coach, autora y productora. Creadora de “Chingona Circle”, un grupo que empodera a la mujer y de la serie de conferencias “Empodérate”, que ayudan a emprendedores y dueños de negocio a alcanzar sus metas. Vive en California. IG @adrianagallardo1