Invertir el dinero ganado con raspadito en otro boleto podría llevarlo a obtener un premio mayor; esa fue la estrategia de jugador en Michigan para llevarse $4 millones

Un hombre en Michigan ganó $4 millones de dólares con un raspadito de lotería que compró con parte de la ganancia obtenida en otro de estos juegos.

El ganador, que reside en el condado Kent, optó por permanecer en el anonimato.

El ganador, que tiene 54 años, dijo que quiere viajar el mundo con el dinero obtenido.

El jugador compró el tiquete ganador Millionaire’s Club en una estación de gasolina Citgo en Plainfield Avenue, Grand Rapids.

El hombre relató que ya había ganado $50 en otro juego de lotería instantáneo y quería invertir ese dinero.

Como el establecimiento había vendido todos los raspaditos de $50, escogió el de $30.

“Cuando yo raspé el tiquete y vi que había ganado $4 millones, la primera cosa que hice fue llamar a mi hermano. El me dijo que me asegurara que no era un tiquete de lotería falso, así que lo volteé y leí hasta la letra pequeña en la parte posterior. Luego de que confirmé que no era un engaño, llamé a la lotería para que también me confirmaran el premio”, relató.

Recientemente, el agraciado visitó la sede la de Lotería de Michigan para reclamar su premio. El hombre obtuvo una suma de $2.7 millones mediante un pago en efectivo.

Desde que el raspadito “Millionaire’s Club” fue lanzado en septiembre pasado ha otorgado más de $61 millones de dólares en premios. Los jugadores pueden ganar entre $30 dólares a $4 millones.

