Conoce los tipos de aceite vegetal

El aceite vegetal es un ingrediente indispensable en la cocina, prácticamente la mayoría de los alimentos incluyen aceite o algún tipo de grasa.

La palabra “aceite” proviene del árabe, se refiere al “óleo”, con el que se nombraba originariamente al aceite de las aceitunas.

Se trata de un compuesto orgánico que se extrae de las diferentes partes de las plantas: semillas, frutas y flores. Las propiedades del aceite vienen dadas por la proporción de los ácidos grasos o lípidos y sus características.

El aceite vegetal contiene vitaminas y antioxidantes, y una serie de nutrientes que son beneficiosos para la salud.

El aceite se puede extraer de semillas y de frutos

Hay aceites que provienen de semillas y son altamente energéticos. De acuerdo a su especie, las semillas contienen carbohidratos, proteínas y aceites, alguna de ellas oleaginosas, señala una publicación de La Nación.

Además del aceite de semillas, hay frutos que como el aguacate y las aceitunas, de los que se extrae aceite.

Una de las características del aceite es que se mantienen líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas son sólidas a temperatura ambiente.

Las grasas tienen un contenido en los ácidos grasos saturados, por lo general son de origen animal; en cambio, los aceites, los insaturados, que están asociados a una nutrición saludable.

Valor nutricional del aceite vegetal

Los aceites vegetales son fuente de energía y aportan el doble de calorías que los carbohidratos. Los aceites vegetales extraídos de semillas y fruto se usan en la alimentación, y también en otras utilidades, por ejemplo para la hidratación de la piel, pues contiene vitaminas y antioxidantes.

También se les da un uso medicinal y algunos tienen uso industrial para la fabricación de lubricantes y hasta biodiésel, indica el portal de la marca parafarmacéutica Atida.

Los aceites vegetales más usados

Aceite de soja

Uno de los aceites más populares a nivel mundial, es el de soja, que es rico en ácido alfa linolénico y cuenta con una gran proporción de ácidos grasos poliinsaturados. Este aceite contiene omegas 3 y 6, zinc, yodo, y vitaminas E y K.

Aceite de girasol

El aceite de girasol se extrae de las semillas de la flor y es una fuente de grasas cardio saludables. Es del tipo linoleico y al igual que el de oliva, contiene diferentes vitaminas. Por lo general, se utiliza en las frituras.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es un ingrediente por excelencia en la gastronomía y cultura mediterráneas, es rico en antioxidantes naturales como la vitamina E y en ácidos grasos monoinsaturados.

Al no ser resistente a altas temperaturas, no se puede calentar demasiado porque se degrada, por esta razón no se recomienda para las frituras.

Aceite de maíz

El aceite de maíz se extrae del germen del maíz, se emplea principalmente para fabricar biodiésel y en la cocina aliñar ensaladas, hacer salsas o freír.

Riesgos de consumir aceites vegetales

El consumo de aceite vegetal esta asociado a enfermedades cardiovasculares Crédito: Shutterstock

El especialista en medicina funcional, doctor Carlos Jaramillo, explica en una charla de su canal de YouTube, que “el aceite es un alimento que, aunque parece inofensivo, puede ser mortal en grandes cantidades”.

Jaramillo indica que el consumo de aceite tiene incidencia de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo, porque antes no consumíamos tanta cantidad de aceite vegetal como lo hacemos ahora.

Antes se consumían más grasas naturales como la mantequilla, en la actualidad se utilizan aceites vegetales procesados que contienen grasas trans y otros componentes nocivos para nuestra salud.

