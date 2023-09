Federico Valverde ya piensa en su salida del Real Madrid: “Me gustaría retirarme en Peñarol”

El futbolista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, se ha consagrado como uno de los jugadores más importantes dentro de la plantilla merengue por su capacidad para generar peligro en el arco rival e importancia en el mediocampo; sin embargo, estos buenos momentos no evitan que piense en su futuro retiro del equipo blanco y ya piensa en la organización que desea defender al finalizar su etapa en España.

El jugador charrúa detalló durante una entrevista ofrecida en el programa Fútbol Total de DSports que desea firmar un contrato con Peñarol al finalizar su contrato con el Real Madrid para disputar sus últimas temporadas con la organización de sus amores y así apoyarlos a conquistar la mayor cantidad de títulos posibles durante esa pasantía que protagonice.

“Siempre digo que los últimos años de mi carrera me gustaría retirarme en Peñarol. Fue el club donde inicié, crecí ahí, jugué bastantes años y fui campeón“, expresó el jugador al recordar los buenos momentos que tuvo con el equipo que le permitió darse a conocer y así impulsar su camino directo al Real Madrid.

“Al final, uno siente que no disfruta todo lo que debería haber disfrutado, no valora tanto esos momentos porque siente una presión al ser tan joven que no te hace valorar lo que es el momento, entonces me gustaría también jugar unos cuántos años ahí”, agregó Federico Valverde.

🗣️ “ME GUSTARÍA RETIRARME EN EL PEÑAROL”



🟡⚫️ Federico Valverde expresó su deseo de pasar sus últimos años en el Manya.



🎙️ @NachitoTV



¡No te pierdas las entrevista completa en #FutbolTotal! pic.twitter.com/QOcg8R7WYw — DSports (@DSports) September 22, 2023

Federico Valverde tuvo su debut con Peñarol el 16 de agosto de 2015 en la victoria 3-0 ante Cerro Porteño en la primera fecha del torneo Clausura; durante esa etapa disputó un total de 13 partidos con la camiseta aurinegra que se dividieron en 12 encuentros por el campeonato uruguayo y uno por la Copa Libertadores de América.

A sus 18 años el ‘Pajarito’ fue comprado por el Real Madrid como una de las promesas jóvenes más importantes de la organización para encarar las diversas competencias europeas y desde entonces se ha ganado la titularidad del club debido a su determinante desempeño en la plantilla y aportes para conquistar múltiples campeonatos.

Desde su llegada al cuadro merengue ha conquistado una Champions League, dos Mundial de Clubes, dos Ligas de España, una Supercopa de España y una Copa del Rey.

