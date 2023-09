Megan Rapinoe apunta a seguir vinculada al fútbol femenino en su retiro: “Espero ser parte del crecimiento del negocio”

La legendaria jugadora Megan Rapinoe se despedirá este domingo de la selección femenina de Estados Unidos durante un amistoso ante Sudáfrica en el Soldier Field de Chicago y habló de lo que podría ser su vida luego de colgar los botines, esperando seguir de cerca en la disciplina.

Para Rapinoe, quien se despide con una medalla de oro olímpica en Londres 2012 y dos Mundiales de manera consecutiva obtenidos en Canadá 2015 y Francia 2019, cree que durante su carrera ayudó al crecimiento del fútbol femenino pero que aún quiere hacer cosas grandes por él.

“Estoy feliz por seguir formando parte del crecimiento del deporte femenino. Estamos en un momento especial, creo que sé cómo hablar de deporte femenino. Espero ser parte del crecimiento de negocio y mercadeo del deporte femenino. Quiero usar mi plataforma, como ya lo vengo haciendo ahora, pero ahora tendré más tiempo para hacerlo”, dijo la jugadora.

Posteriormente Rapinoe habló sobre que su imagen no solo sirvió para expandir los horizontes del fútbol femenino, sino también para ser una vocera en otros temas polémicos o tabú como la homosexualidad en el deporte.

“De lejos estoy más orgullosa por lo que hicimos fuera del campo. Sólo pensar en cómo creció el proyecto, cómo empujamos la federación a crecer. Fuimos una parte importante para hablar de los derechos de los homosexuales, de los trans, fuimos un vehículo de esto y creemos en esto. Entendemos qué significa no sacrificar lo que eres”, añadió. .

Rapinoe contó que se dio cuenta desde muy pronto de la oportunidad que ser una futbolista tan popular le ofrecía para enviar mensajes mucho más profundo que los únicamente deportivos.

“Estoy ansiosa por tener una agenda un poco más abierta. A la vez me preocupa un poco. Espero tener más tiempo para mí, pasarlo con mis amigos y familia, viajar un poco más, descansar. Estoy ansiosa por permitirme descansar un poco más. Sé que es el final de un capítulo pero parece mucho un nuevo comienzo. Estoy feliz por ver cómo cambiará el fútbol femenino, espero seguir formando parte de esto“, dijo.

A lo largo de la rueda de prensa, Rapinoe destacó que dejará el fútbol sin “remordimientos”, sino en “paz” por tener claro que lo ha dado todo.

“No sé si tengo remordimientos, eso no quiere decir que no haya cometido errores. Pero siento que saqué lo máximo de mi carrera, hice mi máximo, aproveché al máximo mi talento. Me divertí mucho, celebré por el camino, es por eso que me siento en paz. Hice todo cómo quería hacerlo y saqué el máximo provecho de mi carrera”, afirmó.

Nacida en Redding, California, en 1985, con su talento y compromiso social se convirtió en una de las grandes líderes del cambio vivido por el fútbol femenino en los últimos años.

Aunque en el encuentro ante Sudáfrica se despedirá del combinado nacional, se retirará definitivamente del fútbol al acabar la National Women’s Soccer League, cuya temporada regular se cierra el 15 de octubre, pero su equipo, OL Reign tiene posibilidades de avanzar a postemporada.

