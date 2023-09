Carlo Ancelotti se culpó por la goleada que Real Madrid recibió frente a Atlético de Madrid: “Hemos estado muy mal en defensa”

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, fue autocrítico este domingo luego de la goleada que recibió su equipo 3-1 ante el Atlético de Madrid al asegurar que todo fue su culpa y que la derrota se debió a un mal planteamiento en defensa.

Ancelotti tomó los micrófonos en la rueda de prensa post partido para asegurar que la fragilidad en la última línea del Real Madrid fue clave, especialmente al recibir el tempranero gol de Morata apenas al minuto 4′ del encuentro.

“La culpa es mía. Ha pasado que no hemos empezado bien el partido. No hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestra área, no hemos sido contundentes. Se han adelantado 2-0 y han jugado el partido que querían, defendiendo bien y con transiciones rápidas. El Atlético sabe jugar muy bien así. Es uno de los mejores defendiendo”, justificó.

Posteriormente se refirió al grave problema que actualmente enfrentan en el Real Madrid, al verse abajo casi siempre en el marcador recibiendo goles que los obligan a remontar.

“Es un tema importante (los goles en contra). Son muchas las veces que los rivales se han adelantado pronto. Tres veces se han adelantado y hemos remontado. Hoy hemos estado cerca de remontar pero con el 3-1 se ha acabado el partido”, añadió.

Preguntado por el motivo de la ausencia de Joselu en el once titular, Ancelotti señaló que pensaba tener más control de balón con un centrocampista más. “Ha sido un problema de fragilidad defensiva. No ha sido una buena noche en el aspecto defensivo. No me meto en individualidades. No hemos defendido como de costumbre”, volvió a incidir.

Por último se refirió a Modric y comentó que éste no podía ser señalado porque su inclusión en el once inicial fue solo una decisión personal.

“Nosotros no señalamos a nadie y señalar a Modric me parece un poco demasiado. Lo podía haber hecho mejor, es bastante claro, pero cuando el equipo no hace los que tiene que hacer es mi responsabilidad (…) la culpa es mía. Estamos tristes y enfadados, pero hasta ahora lo habíamos hecho muy bien“, cerró.

