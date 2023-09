Honrar la herencia hispana significa luchar por la justicia reproductiva 

El mes de la herencia hispana es un momento en el que celebramos y conmemoramos las historias, culturas y contribuciones de aquellos cuyos ancestros vinieron de México, el Caribe y América Central y del Sur, y cómo nosotros hemos moldeado la cultura estadounidense para mejor. Pero a medida que las comunidades mayormente latinas migran a nuestro país en busca de un futuro mejor, se vuelve cada vez más difícil celebrar las culturas hispanas sin enfrentar las tantas injusticias que ponen en peligro la salud física y el bienestar mental de nuestras familias y comunidades cuando llegamos a los Estados Unidos.

Como inmigrante de primera generación, estoy profundamente consciente de estas injusticias. Nací y crecí en un pueblo pequeño y rural de Puebla, México y emigré a Nueva York con mis padres cuando tenía 10 años. Al crecer en un pueblo pequeño de México, reconocí desde muy temprana edad las varias maneras que las mujeres de mi familia no tenían control sobre sus cuerpos o sus vidas, por no tener acceso al cuidado de salud necesario. Sin siquiera darme cuenta, fue durante esos años que descubrí mi pasión por el cuidado de la salud sexual y reproductiva, que como adulta me ha llevado a comprometerme con el movimiento de la justicia reproductiva, centrada en una atención integral de calidad que responda a las necesidades de mis comunidades latinas.

Durante todo este año, hemos observado a políticos deshumanizar a cientos de inmigrantes usándonos como peones políticos en su cruzada anti-inmigrante hasta el punto de provocar una crisis. Este es un caso clásico de cómo a las personas racializadas con demasiada frecuencia se nos priva de nuestro derecho a la autonomía corporal y a nuestra libertad de tomar decisiones informadas y saludables sobre nuestras propias vidas. Este mes de la herencia hispana es una oportunidad para que todos nosotros examinemos los derechos de los inmigrantes a través del lente de la justicia reproductiva: el derecho humano a mantener la autonomía corporal personal, tener hijos, no tener hijos y criar a los hijos que tenemos en comunidades seguras y sostenibles. Las familias inmigrantes que buscan asilo buscan inherentemente justicia reproductiva. Cuando los políticos tokenizan a los solicitantes de asilo, viéndolos como accesorios y no como personas, simultáneamente les están negando la justicia reproductiva y renovando un ciclo de supremacía blanca que durante mucho tiempo ha perjudicado tanto a las comunidades latinas como a todas las comunidades de inmigrantes en este país.

La negación de la justicia reproductiva para las comunidades latinas tiene consecuencias de efecto dominó que hacen que sea mucho más urgente nuestra involucración con la crisis migratoria. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las latinas sufren en desproporcionadamente tasas más altas de cáncer de cuello uterino en comparación con las mujeres blancas, y de los 1.2 millones de personas (aproximadamente la población de New Hampshire) con VIH en este país, el 23% son hispanos/latinos y El 26% de las mujeres transgénero hispanas/latinas tienen VIH. Los determinantes sociales, como las barreras del idioma o el estatus migratorio, a menudo limitan el acceso de nuestras comunidades a exámenes de detección de cáncer de cuello uterino, pruebas y tratamiento de ITS, pruebas de VIH, vacunas contra el VPH, así como a toda la gama de opciones anticonceptivas que salvan vidas. Desde la primavera del año pasado 100.000 solicitantes de asilo han venido a Nueva York en busca de ayuda, pero las demandas de los políticos locales sirven más como postura política que como soluciones realistas a la crisis actual.

Cuando la realidad que enfrentan las comunidades latinas y de inmigrantes es tan terrible, puede resultar difícil celebrar las partes hermosas de nuestras culturas mientras vivimos bajo coerción y opresión reproductiva. En momentos como este, es imperativo que mejoremos los tipos de movimientos, legislaciones y esfuerzos de base que abordan directamente estos temas. Podemos tomar inspiración en defensores de la inmigración como la gobernadora de Massachusetts, Maura Healy, quien abordó esta crisis con la urgencia que merece y a principios de este verano, declaró un estado de emergencia y pidió al gobierno federal que facilite a los solicitantes de asilo la obtención de permisos de trabajo. Al igual que Nueva York, Massachusetts es uno de varios estados que se enfrentan a una afluencia de inmigrantes, pero es el único estado con una ley integral sobre el derecho a la vivienda, una ley que también existe aquí en Nueva York, pero que sigue siendo cambiada a medida que llegan más inmigrantes a nuestro estado.

Como alguien que está profundamente involucrada con mi comunidad latina, estoy orgullosa de trabajar en una organización como Planned Parenthood of Greater New York, donde puedo luchar por la equidad en salud para mi comunidad a través de programas e iniciativas de base. Programas como Raíz, que se dedica a derribar barreras en el acceso a la atención médica en la comunidad latina, o Promotores de Salud, un programa inspirado en programas de educación entre adultos de México y Centroamérica, que lleva educación e información bilingüe sobre salud reproductiva a hogares latinos y lugares de reunión comunitaria.

Este mes de la herencia hispana exigimos justicia reproductiva y equidad en salud para los inmigrantes latinos y los miembros de la comunidad en todos los niveles de gobierno; necesitamos que nuestros líderes locales se comprometan a luchar por la justicia social, la justicia racial, la justicia reproductiva, la justicia LGBTQ, y sobre todo, la justicia de los inmigrantes mediante aprobar el proyecto de ley Cobertura para Todos, que ampliaría el plan médico esencial del estado de Nueva York para incluir a personas menores de 65 años que no son elegibles para seguro debido a su estatus migratorio.

La participación de Planned Parenthood of Greater New York con la comunidad latina se ve no sólo a través de nuestras numerosas iniciativas de base, sino también a través de esfuerzos continuos y a largo plazo para ampliar el acceso equitativo a la atención y educación de la salud sexual y reproductiva, un compromiso para defender los derechos humanos fundamentales de personas latinas, y asociaciones comunitarias y coaliciones con organizaciones con sede en Nueva York que trabajan por los mismos objetivos. A continuación puedes encontrar una lista de organizaciones asociadas que están trabajando para apoyar y mejorar los problemas que actualmente afectan a nuestras comunidades latinas e inmigrantes:

City resources and support services

Latina Institute

Brooklyn Public Library

Bronx Re-Birth

NYC Immigration Coalition

Central Family Life Center

Laura Ramírez es Gerente de Participación Comunitaria, Planned Parenthood del Gran Nueva York