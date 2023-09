Karla Martínez responde a quienes la critican por no asistir a la boda de Maity Interiano

El pasado sábado 23 de septiembre Maity Interiano y Anuar Zidán dieron el “sí acepto” frente a los ojos de Dios, debido a que decidieron realizar la ceremonia eclesiástica en México, donde asistieron una gran variedad de personalidades del mundo del entretenimiento para compartir ese momento tan especial junto a los novios.

Entre esos invitados estuvieron: Alan Tacher, Chef Yisus, Francisca junto a Francesco Zampogna, Satcha Pretto, Borja Voces, Carolina Sarassa y una de las más esperadas fue la conductora de televisión Karla Martínez, pero, ¿qué estuvo haciendo que no asistió a la fiesta?

La presentadora de televisión mexicana el pasado domingo comenzó a subir una gran cantidad de postales en la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores. A su vez, sorprendió que no haya asistido al matrimonio de la periodista hondureña, evento al que fueron varios presentadores de ‘Despierta América’.

La periodista este fin de semana decidió tomar sus maletas para disfrutar de unos días de descanso completamente diferentes, y como ya es evidente, pues no se trasladó a México, todo lo contrario, se fue a gozar del clima que hay en este momento en Francia, siendo así como presumió su esbelta y tonificada figura a sus 47 años.

“Me hubiera encantado. Pero este viaje lo tenía planeado mi esposo hace mucho tiempo con mis cuñados. Pero mis oraciones para ella y su esposo están allí”, fue la respuesta que le dio a uno de los usuarios de Instagram. A través de la misma aplicación aclaró que se llevan: “Súper bien”.

Internautas se pronuncian por la ausencia de Karla Martínez en la boda

“No fue a la boda de su amiga”, “Y por qué no fuiste a la boda de Mayte??? ¡Pensé que se llevaban bien”, “No la invitaron a la boda de Maite”, “¿Por qué no fuiste a la boda de @maityinteriano”, “Pensé verte en la boda de Maity”, “Hermosa, pensé que estarías en la boda de Maity, luciendo como una diva! Igual te ves divina, en la playa”, fueron algunas de las reacciones registradas en las publicaciones realizadas este fin de semana.

