New York Yankees son víctimas de sus errores y quedan fuera de los playoffs de las Grandes Ligas

La temporada 2023 de las Grandes Ligas ha estado llena de grandes sorpresas y una de las más importantes ha sido la eliminación de los New York Yankees al no poder lograr conseguir los números pertinentes para poder avanzar a los playoffs tras la derrota que sufrieron este domingo 7-1 ante los Arizona Diamondbacks.

Esta es la primera vez que los ‘Bombarderos del Bronx’ quedan fuera de la lucha en la postemporada desde la temporada 2016, lo que demuestra el gran bajón ofensivo que sufrieron al perder por casi toda la temporada a su más importante figura dentro del roster de 40, el norteamericano Aaron Judge.

Los Yankees terminaron con un récord de 99 victorias y 63 derrotas durante la temporada 2022, una cifra bastante diferente a las 78 victorias y 77 derrotas que acumulan hasta la fecha y con apenas una semana para culminar la temporada regular.

Con respecto a este hecho el mánager de los neoyorquinos, Aaron Boone, afirmó que se siente confiado de poder cambiar el rumbo del equipo para la próxima temporada debido a su contrato garantizado por un año más; admitió que trabajará en poder mejorar el desempeño de sus jugadores y así poder brindar un mayor poder ofensivo que les permita regresar a los playoffs.

“No me preocupo por eso. No está en mis manos. Estoy completamente cómodo con quién soy y con las cosas que puedo controlar. En mi mente, estoy haciendo todo lo posible para llegar a la temporada muerta preparado para ponernos en una mejor posición para tratar de competir por un campeonato. Ése es el objetivo y hasta que me lo quiten, ése es mi enfoque”, dijo

“Aquí tenemos la expectativa a estas alturas de estar jugando (en octubre) y, por desgracia, no será así. Tenemos que hacer algunas preguntas difíciles y vamos a hacer algunas preguntas difíciles, y tratar de fortalecernos mejor en el futuro”, agregó el estratega.

A pesar de los resultados, desde MLB.com aseguran que el principal propietario de los New York Yankees, Hal Steinbrenner, y el gerente general Brian Cashman, ya conversaron para mantener a Boone para la zafra 2024 y así respetar el acuerdo que poseen.

“Tanto si las cosas van bien como si estás en una situación realmente difícil, siempre he sido capaz de tener una perspectiva decente de las cosas. Lo único que puedo hacer es hacer las cosas lo mejor que puedo hacerlas”, concluyó Boone.

Sigue leyendo:

–Federico Valverde y Mina Bonino revelaron como fue el embarazo de su hijo Bautista

–Arturo Vidal sale en defensa de Cristiano Ronaldo y compara a Erik Ten Hag con Jorge Sampaoli

–Gerard Piqué sufre un nuevo golpe: La Kings League desaparece de la televisión