Alcalde Adams apunta a Albany por altos costos de arriendos en la Gran Manzana

Vivir en la Ciudad de Nueva York es todo un malabar, o al menos así lo describen miles de inquilinos que batallan cada mes para poder pagar los elevados costos de sus arriendos, que el próximo domingo 1 de octubre, aumentará entre 2.75% y 3.20% para más de 1 millón de unidades de renta controlada, por orden de la Junta Reguladora de Alquileres, nombrada por la Administración municipal. Y aunque además de dichos incrementos, la promesa hecha hace dos años por el alcalde, Eric Adams, en su campaña por la jefatura de la Ciudad, de que ningún neoyorquino pagara más del 30% de sus ingresos en renta, está muy lejos de ser una realidad, el mandatario culpó al Gobierno estatal por la crisis de vivienda que tiene pasando afugias a miles de familias de bajos y medianos recursos en los cinco condados.

En una conversación con periodistas latinos para honrar la ‘Herencia Hispana’, el burgomaestre defendió el trabajo que ha hecho su Administración, en la que aseguró se han construido 26,682 viviendas asequibles, lo que representa un aumento del 22% con el año pasado, y afirmó que la Legislatura y la Gobernación de Nueva York se han hecho de oídos sordos ante las exigencias que desde su despacho ha manifestado para que se reduzcan los costos de los arriendos y se le de un respiro a los neoyorquinos.

Adams quiso hacerle el quite a las duras críticas de defensores de inquilinos que lo acusan de defender interes del sector inmobiliario por encima de las necesidades de los neoyorquinos más vulnerables, dardo que se recrudeció luego de mostrar su apoyo a los aumentos en las rentas.

“Lidiando específicamente sobre el problema de vivienda, muchas personas no se dan cuenta del rol que juega Albany en permitirnos expandir nuestras viviendas. El problema que tenemos con la vivienda es un problema de inventario. Nosotros hemos creado más de 800,000 nuevos trabajos en la ciudad, pero no mucha vivienda para la gente que abrió esos trabajos y Albany juega un papel grande en eso”, dijo el Alcalde, quien mostró su apoyo al incentivo de impuestos 421a que permite la construcción de edificios con perdones fiscales a las constructoras, plan que activistas ven como un premio para las constructoras que no logra el beneficio real para crear suficientes apartamentos asequibles.

“Estoy de acuerdo con que la ciudad necesita ser asequible. Mi hijo necesita pagar un apartamento asequible para vivir con su salario”, aseguró el Alcalde, reconociendo que la meta de que la clase trabajadora no pague la mayor parte de sus ingresos en renta, no se ha cumplido.

Adams insistió en pedir a Albany que le eche la mano a la Gran Manzana para resolver la crisis de vivienda con la aprobación de proyectos que ampliarían el número de unidades habitables, lo que aseguró reducirá los elevados costos en rentas.

“Permitir construcciones grandes en áreas de edificios históricamente ignoradas, convertir oficinas en espacios residenciales. Todos estos son asuntos importantes que le pedimos el año pasado a Albany y ellos no tomaron ninguna acción en ninguno de ellos”, dijo el mandatario local, al tiempo que afirmó que el plan de redistribución urbanística o rezonificación, que fue presentado por su Administración para crear más unidades de vivienda, dará un gran alivio.

“Como lo indiqué, es el plan más grande y más extensivo de rezonificación en la historia de la ciudad, porque para reducir los costos de vivienda se necesita aumentar las unidades devivienda. Se necesita construir más apartamentos asequibles”, recalcó el líder demócrata en su encuentro con la prensa hispana de la Gran Manzana.

Adams dijo que a nivel local están dando los pasos que pueden dar, y tras mencionar que para seguir avanzando su Administración necesita la ayuda del Concejo Municipal, repitió que sin el apoyo del Gobierno estatal, no será posible conjurar la crisis de vivienda.

“Necesitamos que todos le pidamos a Albany que ponga un plan de vivienda real en marcha“, concluyó Adams.

Datos sobre vivienda en NYC