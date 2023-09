Dani Alves escribió carta a su esposa desde la cárcel: "Donde sea, como sea, lo que sea... Pero contigo a mi lado siempre"

El futbolista brasileño, Dani Alves cumplió nueve meses en la cárcel tras ser acusado de una supuesta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

Alves espera el juicio en prisión, donde se enfrenta a un delito de agresión sexual con acceso carnal y por el que podría ser condenado a una pena de entre 4 a 12 años de prisión, según la nueva Ley de Garantía de Libertad Sexual, que entró en vigor el 7 de octubre de 2022.

Desde la cárcel el futbolista escribió una carta a su esposa, la modelo Joana Sanz, donde se puede leer una frase que el jugador brasileño toma prestada del icónico tema ‘La Flaca’ de Jarabe de Palo: “Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque sólo uno fuera”.

Tras esa conocida frase, Dani Alves escribe lo siguiente: “Donde sea, como sea, lo que sea… Pero contigo a mi lado siempre. Te quiero”.

Al texto le acompaña una imagen realizada por Dani Alves en el que se ve a dos personas cogidas de la mano y con un corazón y con un corazón, lo que ha sido interpretado como una representación del propio Alves y de Joana Sanz.

Última declaración judicial

Dani Alves en su última declaración judicial indicó que la joven de 23 años nunca le dijo que parara y que las relaciones fueron consentidas.

“Ni en el reservado, ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción, ningún intercambio de caricias, ni de baile… Ni ella ni sus amigas. Simplemente fue un cómplice de las ganas que ella tenía y que yo tenía”, explicó Dani Alves ante la jueza.

Y cerró: “Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación. Le dije que yo iba a salir primero y que ella se esperara por precaución, porque no quería que nos vieran en ninguna actitud ahí fuera“.

Seguir leyendo:

Estatua de Dani Alves Brasil es atacada por sus críticos en el juicio de agresión sexual

Dani Alves envía una nueva carta de amor a Joana Sanz en la que afirma que siempre la amará

Joana Sanz lanza un duro mensaje contra Dani Alves en sus redes sociales y reactiva la polémica con su relación