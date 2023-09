Empleada de Jack in the Box le dispara a familia por discusión por papas fritas

Una empleada de Jack in the Box le disparó con un arma de fuego a una familia a la que estaba atendiendo por el drive-thru. Al parecer, todo se debió a una discusión porque faltaban papas fritas en la orden.

Anthony Ramos y su familia hicieron una orden de comida en una sucursal de Jack in the Box que estaba cerca del Aeropuerto Intercontinental Bush en marzo de 2021.

Randall Kallinen, el abogado de la familia, dijo que Ramos es de Florida, pero se encontraba en Houston por motivos de trabajo.

El hombre recogió a su esposa embarazada e hija, de seis años, en el aeropuerto y se detuvieron en el restaurante para comprar comida.

Él estaba en el asiento del conductor, su esposa en el asiento del pasajero delantero y su hija en el asiento trasero.

La familia había pagado $12.99 por su orden de comida, pero no habían recibido unas papas fritas rizadas que habían pedido, lo que provocó una discusión con una empleada.

En un video que se hizo público recientemente, la trabajadora del restaurante que atendió a la familia, de nombre Alonniea Fantasia Ford, se nota algo alterada con Ramos.

En un momento de la discusión, la trabajadora saca un arma y después le dispara a la familia por lo menos dos veces.

“Jack-in-the-Box necesita realizar una verificación de antecedentes de los empleados para no exponer a sus clientes a alguien que intentaría matarlos”, dijo el abogado, de acuerdo con ABC 13.

Aunque la familia presentó la demanda en 2022, Kallinen recibió recientemente el video después de pedirlo al restaurante.

La demanda afirma que Jack in the Box fue negligente al no mantener seguros a los clientes.

La familia afectada busca un pago de $250 mil dólares por daños.

La empleada de Jack in the Box fue acusada de conducta mortal.

