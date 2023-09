Este es el supuesto mensaje que la ex de Travis Kelce le envió a Taylor Swift: “Le aconsejaría que fuera inteligente”

El hecho de que los rumores estén convirtiéndose en toda una realidad en torno a la posibilidad de que Travis Kelce y Taylor Swift estén saliendo de manera oficial, ha generando que los medios de comunicación en Estados Unidos estén hablando de ellos y nada más.

Desde el domingo a nadie le interesa qué está pasando en la vida de las Kardashian. Hoy todo tiene que ver con “Traylor”, nombre que los fans le han adjudicado a la pareja. Unos aplauden la relación, otros están a la espera y algunos creen que todo es mentira.

Taylor Swift aceptó la invitación de Travis Kelce, y fue a verlo jugar en el Arrowhead Stadium. / Foto de Grosby Group. Crédito: Grosby Group

A esta narrativa se suma una ex novia del “tight end” de los “Kansas City Chiefs”, su nombre es Maya Benberry, se convirtió en pareja del deportista después de ganar la serie reality de E! Entertainment Television, “Catching Kelce” del año 2016. Benberry ha salido a la luz para enviarle un mensaje a la intérprete de “Cruel Summer”, con la supuesta intención de advertirla en contra de Kelce argumentando que un hombre infiel, es siempre infiel.

El mensaje de Maya para Taylor es fuerte y conciso: “Le deseo la mejor de las suertes, pero no sería una chica si no le aconsejara que fuera inteligente”, dijo la ex del jugador de la NFL, según destacó el Daily Mail.

Benberry, que sólo fue novia de Kelce durante un par de meses en el año 2016, agregó: “Estoy segura de que a estas alturas -Taylor Swift- ha dominado la capacidad de ver quién está realmente ahí para ella y quién simplemente la está utilizando”.

Es importante agregar que de momento Taylor Swift y Travis Kelce no son novios. Se ha confirmado que están saliendo y nada más. Ha sido el impacto que la aparición de la cantante tuvo en Arrowhead Stadium lo que ha generado una tremenda ola de interés mediático alrededor de ellos. Ni Travis y mucho menos Taylor se han manifestado al respecto, luego de estas declaraciones. Sea como sea, los fans de los “Traylor” están disfrutando tener la versión americana de lo que fue en su momento Victoria y David Beckham.

