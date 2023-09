Jornada en NYC contra el acoso callejero

A pesar de la guerra que la Gran Manzana le ha declarado al acoso callejero y diferentes campañas educativas promovidas para enseñar que piropos, comentarios ofensivos, frases con mensajes sexuales o coquetos y en general gestos o conductas no solicitadas son actos de acoso callejero, a diario en los cinco condados, neoyorquinos sufren ese tipo de comportamientos.

Así lo asegura la colombiana Marla Morales, quien confiesa que está “cansada” de escuchar casi a diario frases que no aprueba en lo absoluto, y recibir miradas “morbosas” de hombres en aceras, estaciones del metro y lugares públicos.

“Uno pensaría que en Nueva York no hay tanto acoso en la calle, pero para mi sorpresa, andando aquí cada día, no dejo de escuchar frases de desconocidos, que ellos piensan que son lindas o que van a hacer que uno quede encantada, pero en realidad es muy molesto y desagradable que los tipos estén diciéndote cosas todo el tiempo. Hay que cambiar eso“, asegura la joven de 27 años. “Uno no puede caminar sin que lo miren a uno y creo que se trata de una cuestión de respeto. La gente, y en especial los latinos, tienen que entender que no está bien andar diciéndole cosas a mujeres que no conocen. Eso es acoso y es machismo”.

Pero el acoso callejero no solo es sufrido por mujeres, quienes denuncian ser objeto de comentarios de tinte sexual, sino también por hombres que son víctima de epítetos y frases ofensivas, como asegura Zoilo Rodríguez.

“A mí me ha pasado que en la calle me han dicho de cosas por la manera en que me visto, y muchos son hispanos. Me dicen joto (palabra ofensiva para personas gay) y una vez hasta una señora se rió de mí diciéndome ‘miren a esa tremenda florecita’, pero eso no se siente bonito”, dijo el mexicano.

Y a fin de tener una mejor comprensión del impacto que tiene el acoso callejero en la ciudad de Nueva York, la Oficina de la Alcaldía para erradicar con la violencia doméstica y de género, no sólo está promoviendo varias jornadas de acción para este miércoles 27 de septiembre en todos los condados, sino que además lanzó una encuesta en internet, que busca comprender y responder mejor al acoso callejero.

El sondeo, diseñado para recopilar información de personas que han experimentado acoso callejero, es parte de lo ordenado por la La Ley Local 46, aprobada el año pasado, que define el acoso callejero como “declaraciones, gestos u otras conductas no deseadas, ofensivas o amenazantes dirigidas a personas en lugares públicos como calles, aceras, parques y transporte público”. El objetivo de los datos que se recopilen es comprender mejor qué motiva las acciones de quienes promueven actos de acoso callejero e impulsar apoyo y recursos para cambiar ese comportamiento.

Nathaly Rubio-Torio, directora de la organización Voces Latinas, destacó que la Administración Municipal promueva campañas contra el fin al acoso callejero y destacó que existe una guía de la Alcaldía que da luces sobre el tema, útil para luchar contra esos comportamientos.

“Es importante para nosotros asegurarnos de que nuestra comunidad conozca los recursos y servicios que los protegen a ellos y a sus derechos”, dijo la activista. “La Guía sobre Acoso Callejero, disponible en español, es uno de esos recursos que todo nuevo inmigrante debe tener”.

Jean Son, miembro de la junta asesora y defensora de la comunidad señaló que se requiere un esfuerzo en equipo de todos los neoyorquinos para responder al acoso de manera efectiva y compartir las historias para que se pueda obtener una comprensión más completa del problema.

“El mensaje subyacente de la guía de recursos y el impulso de la encuesta es simple: el acoso callejero no tiene por qué ser una realidad en la ciudad de Nueva York”, destacó la defensora.

Las autoridades neoyorquinas advierten que el acoso callejero puede basarse en la edad, raza, credo, color, origen nacional, género, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro rasgo, estado o condición real o percibido de las personas, y puede tener un efecto pronunciado en el bienestar, la seguridad y la salud mental de las personas que lo sufren.

“La encuesta de la Junta Asesora para la Prevención del Acoso Callejero es un llamado a la acción para identificar dónde ocurre el acoso callejero y encontrar soluciones para proteger a todas las personas del acoso”, dijo la vicealcaldesa de Iniciativas Estratégicas de la ciudad de Nueva York, Ana Almánzar.

Cecile Noel, comisionada de la Oficina para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género de la Ciudad de Nueva York, mencionó que la Junta Asesora para la Prevención del Acoso Callejero está brindando a los neoyorquinos recursos críticos para prevenir y responder a esa problemática.

“Con el lanzamiento de la primera Encuesta de Prevención del Acoso Callejero de su tipo en la ciudad, escucharemos directamente a los neoyorquinos contar sus experiencias y cómo podemos apoyar mejor a las comunidades contra el acoso callejero”, dijo la funcionaria.

Quadira Coles, directora de Políticas de Niñas para la Equidad de Género, advirtió que para que la Gran Manzana avance contra esas prácticas, es importante comprender qué tipos de acoso están experimentando los neoyorquinos para poder buscar soluciones que garanticen comunidades más seguras e inclusivas.

La Ciudad promueve una encuesta sobre el acoso callejero. /Edwin Martínez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“El acoso callejero erosiona la sensación de seguridad que todos deberían sentir en los espacios públicos, especialmente las niñas, las mujeres y la comunidad gay“, dijo Coles. “Cualquier forma de acoso perpetúa un poder dañino dinámicas, refuerzan estereotipos y narrativas dañinas sobre el género, la identidad y el estatus, y a veces pueden escalar a formas más graves de violencia”.

¿Qué es el acoso callejero?

En la ciudad de Nueva York, se considera acoso callejero a las declaraciones, gestos u otros comportamientos irrespetuosos, ofensivos o amenazantes, no solicitados

o no deseados, dirigidos a una persona en público y basados en su edad, raza, país de origen, identidad de género, expresión de género, discapacidad, orientación sexual o cualquier otro rasgo, situación o condición, ya sea real o percibido. El acoso callejero afecta a las personas provocándoles miedo, ansiedad y desconfianza y limitando su movilidad que suele afectar a los miembros de grupos históricamente oprimidos, estos son los más perjudicados, incluyendo mujeres y niñas; personas

transgénero, de género no conforme, no binarias o intersexuales (TGNCNBI); lesbianas, gays, bisexuales o queer (LGBQ); negros, latinos y asiáticos; musulmanes y personas con discapacidades.

En este enlace puede tener accesso a la guía educativa sobre el acosos callejero: https://www.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Stop_street_harassment_guide_3_ES.pdf

Jornada de Acción contra el Acoso callejero en NYC