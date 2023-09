Mujer murió al caer de auto en movimiento: extraño accidente en Nueva York

Gabriel J. Turner, mujer de 32 años, murió en un extraño accidente al caer de una grúa en movimiento en una autopista en el norte de Nueva York.

La policía del estado de Nueva York (NYSP) está investigando el caso en el que la víctima aparentemente saltó del vehículo. A las 8:15 p.m. del 18 de septiembre los agentes respondieron en la carretera I-90 en dirección este cerca del cruce de la I-290 en la ciudad Amherst, condado Erie. A su llegada localizaron muerta a Turner, residente de Snyder, localidad ubicada 11 millas al norte de Buffalo.

La investigación preliminar determinó que Turner era una pasajera en una grúa Ford F550 2011 operada por un hombre de 34 años, residente de Buffalo. La mujer cayó del vehículo por el lado del pasajero mientras el vehículo estaba en movimiento, detalló NewYorkUpstate.com.

El policía estatal James Ocallaghan dijo que el conductor no identificado y la víctima se conocían, acotó NBC News. “A veces el auto puede tener más de una persona; podemos obtener una tercera vista objetiva. En este caso, no es así”, pues no había otros pasajeros a bordo.

Los investigadores estaban tratando de determinar si hubo un problema doméstico o relacional, una enfermedad mental o si éste incidente fue criminal. La autopsia estaba pendiente. La policía estatal solicita que si alguien tiene información sobre este incidente se comuniquen con ellos al 585-344-6200.

