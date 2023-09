Presidente de LaLiga reconoció que no habría dudado en descender al FC Barcelona “si lo dice el juez”

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, volvió a hablar publicamente sobre las polémicas que se han registrado en el fútbol español recientemente, entre ellos, el ‘Caso Negreira’ que acusaba al FC Barcelona de haber comprado árbitros para verse favorecido durante varios años.

Dicho caso fue investigado por las autoridades deportivas y judiciales de España y finalmente el conjunto culé salió bien librado, sin embargo, se llegó a especular con que el descenso podría ser uno de los castigos si se comprobaba la culpabilidad del club, a lo que Tebas afirmó que no habría dudado en ejecutar el descenso si así lo decidía el magistrado.

“Si lo dice el juez… Eso lo decide un magistrado como ya ocurrió con el Elche hace unos años. La única capacidad que tengo es denunciar unos hechos, y yo sí lo habría denunciado. El nivel de sancionar no me corresponde a mí”, expresó el mandatario de LaLiga.

“El camino es largo, pero hay conductas que no tienen explicación. Ya vimos que en el caso Osasuna sus directivos fueron condenados, pero el club no. No me puedo anticipar tanto. Se está investigando por la vía penal, también nosotros estamos siendo activos. El club puede ser condenado, pero los directivos sí pueden ser absueltos.“, explicó.

LaLiga, el campeonato que menos dinero gasta en fichajes

Por otra parte, Tebas fue preguntado por los pocos gastos que hicieron en fichajes los clubes españoles durante este verano, en comparación con clubes de otras ligas que gastaron cifras astronómicas en pocos jugadores.

“En la Premier considero que se ha derrochado el dinero. No quiero poner ejemplo de jugadores, pero a lo mejor han sido sobrevalorados. La única con la que nos podemos comparar es con la Bundesliga porque las dos somos sostenibles”, indicó.

“Ahí nos está penalizando el Barça por su situación económica. Es la primera vez que han hecho un fichaje extraordinario en dinero que es Kane. La Premier lleva más de 5,000 millones de dólares perdidos en cinco años y nosotros ni cinco“, puntualizó.

Lea también:

– Fanáticos denuncian oleada de motos robadas en la nueva casa del FC Barcelona

– “No es una decisión fácil”: Tata Martino preocupado por la presencia de Messi en la final de la US Open Cup

– Presidente de LaLiga da por hecho que Kylian Mbappé jugará en España la próxima temporada