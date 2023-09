Cámara Ring capta a racista cuchillo en mano amenazando con violar y matar a vecinas afroamericanas en Oregon

Dominic Austin, de 19 años, enfrenta cargos en Oregon luego de que fuera captado por una cámara Ring amenazando con violar y matar a dos vecinas afroamericanas.

Tasha y Nubrittany Smith, madre e hija, respectivamente, se mudaron a principios de junio a un apartamento en Gresham.

Lo último que se imaginaban las recién llegadas era que su nueva vida se convertiría en una batalla contra el acoso y el abuso verbal.

Menos de un mes después de la mudanza, empezaron a recibir amenazas de muerte por parte de Austin quien también reside en Landings at Morrison Apartments.

Un reporte la semana pasada en KOIN.com detalla que videos de la cámara de seguridad en la vivienda de las Smith evidencia los ataques del presunto racista. El aparato captó al joven golpeando a la puerta armado con un cuchillo. Austin además amenazó con violar a las mujeres.

“Estás a punto de ser asesinada“, se le escucha decir al muchacho en una de las grabaciones.

“¡Violaré a tu hija, pu!”, fue otra de las amenazas del sospechoso. “¡Llama a la Policía, pu!, expresó en otro momento.

En las imágenes, se ve a Austin gesticulando cuchillo en mano como si estuviera atacando físicamente a las vecinas.

Otro inquilino confirmó a KOIN 6 que vieron a Austin con cuchillo en mano.

“Tú tienes que asegurarte que miras afuera por la rendija. Tú mira a tu cámara Ring antes de salir de tu casa”, exhortó Nubrittany. “Honestamente, es como si vivieras dentro de una cárcel o algo así“, describió.

“Nosotras estábamos aterrorizadas, nosotras estábamos molestas, nosotras no sabíamos lo que estaba pasando ”, añadió la mujer. “Inmediatamente, tomamos los videos de la cámara Ring, los adjuntamos en un correo electrónico y los enviamos a Landings at the Morrison“, relató.

El 30 de junio, el día después del incidente, fue cuando notificaron tanto a los administradores de la propiedad como a la Policía. A pesar de que continuaron reportando las amenazas, los encargados del edificio no sacaron a Austin del complejo hasta meses después. Específicamente, el 8 de septiembre, el alegado acosador recibió una notificación de desalojo.

Según el abogado de la familia Greg Kafoury, el acuerdo de alquiler establece que si un inquilino amenaza a otro, el casero puede sacar al atacante con 24 horas de antelación. A juicio del abogado, la Policía tampoco actuó a tiempo en este caso.

“A la gente que opera este gran complejo de apartamentos no les importó“, planteó el defensor legal.

“A la Policía tampoco le importó. Yo no sé cómo alguien puede mirar a esos videos y llegar a cualquier otra conclusión”, cuestionó.

El Departamento de Policía de Gresham indicó en un comunicado, también citado por el referido medio, que Austin permanece detenido en espera de la radicación de cargos.

“Nosotros estamos al tanto de la terrible conducta del sospechoso en este caso, incluyendo declaraciones que la motivación para el crimen es odio o prejuicio. Compartimos la preocupación de nuestras comunidades y apreciamos el impacto único que crímenes por prejuicio tienen en particular en las víctimas”, planteó el departamento en un comunicado.

Añadieron: “A pesar de que el sospechoso ha sido arrestado y permanece en custodia, la investigación continúa. Nosotros estamos trabajando con la oficina del fiscal de distrito para asegurarnos que el sospechoso sea acusado con los cargos apropiados.