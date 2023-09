El dominicano Bartolo Colón recuerda su paso por los Mets con divertidas anécdotas: “Me ponchaba mucho y siempre se me caía el casco”

Tres temporadas le fueron suficientes al dominicano Bartolo Colón para ganarse el cariño de los fanáticos de los New York Mets, un sentimiento que se volvió recíproco, al punto de que el exlanzador decidiera que este sería el equipo con el que anunciaría su retiro de las Grandes Ligas.

Colón estuvo con los Mets entre 2014 y 2016, brindando alegrías a los aficionados, no solo por su gran forma de lanzar pese a tener casi 40 años en ese entonces, sino por los divertidos que eras sus turno al bate cuando todavía los pítchers bateaban en la Liga Nacional, así lo recuerda el quisqueyano.

“Más era cuando yo bateaba, que siempre me ponchaba mucho y siempre se me caía ‘el coco’, como dicen (…) A los fanáticos les gustaba eso; por ahí fue que [gané] más fama con ellos”, expresó el lanzador a MLB.com, sobre el factor que lo llevó a ser tan querido en la Gran Manzana.

Tal fue la fama que ganó el derecho con su peculiar estilo de juego, que comenzó a ser reconocido en las calles de Nueva York cuando salía sin uniforme y, aunque se tomaba el tiempo para sacarse fotos con los fans, no perdía la oportunidad de gastarles una broma.

“A veces, yo salía a la calle así vestido de civil y me decían ‘¿Tú eres Bartolo Colón?’ Yo decía ‘no, soy el hermano’, y me dejaban andar, pero después les decía que sí era yo…y ahí me tomaba fotos, firmaba pelotas, postalitas”, recordó el también conocido como ‘Big Sexy’.

Bartolo Colón jugó 21 temporada en Las Mayores divididas en 11 organizaciones, sin embargo, los Mets fue una de las que más cómodo se sintió y esto lo llevó a escogerlos para anuncirar su retiro del béisbol hace algunas semanas. .

“Yo podía escoger el equipo que yo quisiera [para] retirarme y como estoy aquí en Nueva York, me quedé con los Mets, que los tengo más cerca”, sentenció.

