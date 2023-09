Neoyorquinos sin seguro médico pueden aplicarse vacuna actualizada del COVID totalmente gratis sin importar estatus migratorio

El COVID no se ha ido. Y es que a pesar de que la emergencia sanitaria se levantó hace ya varios meses, y las cifras de contagios y muertes actualmente están muy lejos de los peores días de la pandemia, un incremento en los casos positivos y en especial las hospitalizaciones, que en los últimos días han aumentado en el estado en 34%, han hecho sonar las alarmas, por lo que las autoridades de salud insisten en su llamado a que los neoyorquinos se apliquen la nueva vacuna actualizada de Pfizer & BioNTech.

Datos de la Ciudad revelan que 1,244 contagios de COVID se están registrando en la Gran Manzana cada día, al igual que 54 hospitalizaciones y 2 muertes, en promedio, siendo Staten Island y El Bronx, los condados que ha presentado mayor aumento en admisiones de urgencias, con un aumento del 4% y 5%, respectivamente.

La nueva vacuna, que se está aplicando desde hace casi dos semanas en Nueva York, está disponible para todos, sin importar estatus migratorio ni seguro médico.

Así lo reiteró el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, tras advertir que el costo de la nueva dosis está cubierta por la mayoría de seguros médicos, incluidos Medicaid, Medicare y la mayoría de los planes de salud comerciales. Quienes no tengan ningún plan de seguro o cuyo seguro no cubra la vacuna, podrán acudir totalmente gratis a decenas de sitios en los cinco condados y buscar el más cercano, a través del sitio Vaccine Finder.

“Las vacunas contra el COVID-19 estarán disponibles en centros de salud comunitarios, centros de atención de urgencia, consultorios de proveedores, cadenas de farmacias, como CVS, Rite Aid, Walgreens y Duane Reade, y en muchas farmacias independientes”, advirtió la agencia de salud municipal. “También puede consultar con su farmacia local para confirmar si ofrecen las vacunas y si vacunan a niños y el rango de edad en el que pueden atender”.

Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud explicó la manera en que los neoyorquinos sin seguro médico pueden encontrar lugares alrededor de la Gran Manzana para aplicarse la vacuna actualizada sin costo.

“Las personas que no tienen seguro médico y quieren colocarse la nueva vacuna contra el COVID pueden ir al website vaccinefinder.nyc.gov, allí, donde dice FIND LOCATION, pueden poner su código postal y al lado derecho hay una ventana donde dice ‘Any insurance’, que pueden escoger, dándole en la flechita hacia abajo, donde dice No Cost for Uninsured (Adults) o No Cost for Uninsured (Children) y les aparecerán las farmacias y lugares donde se pueden poner la vacuna sin tener que mostrar seguro médico”, dijo el funcionario.

La vacuna actualizada se da en momentos en que varias subvariantes de la cepa Omicron, como XBB.1.5, responsable de la amplia mayoría de los virus circulantes, están rodando, al igual que la subvariante nueva BA.2.86. Un total de 18% de los neoyorquinos ya se ha puesto la nueva vacuna bivalente.

El Dr. Ashwin Vasan, comisionado de Salud de la Ciudad, recalcó su mensaje de que todos los neoyorquinos que no se han vacunado lo hagan y aquellos que se han puesto dosis previas se protejan con la vacuna actualizada, debido a que la inmunización va perdiendo efecto con el paso de los meses.

“A medida que el COVID-19 cambia, también cambia la fórmula de la vacuna, y la edición de este año ayudará a protegernos. La vacuna salva vidas, especialmente para las personas mayores, embarazadas o con problemas de salud subyacentes”, dijo el experto médico. “Incluso si el COVID-19 no pone en peligro la vida, la vacunación puede marcar la diferencia entre un curso leve de la enfermedad y algo mucho más desagradable y grave”.

El jefe médico de la Gran Manzana aprovechó para pedir a los neoyorquinos que además de la vacuna del COVID se pongan la vacuna contra la gripe y contra afecciones pulmonares, especialmente en la época de invierno.

“La vacuna funciona para todos nosotros (…) Este año tenemos todas las herramientas que necesitamos para superar esta temporada de virus respiratorios sanos y salvos”, aseveró Vasan, señalando que esta será la primera temporada viral de otoño en la que habrá vacunas disponibles para COVID-19, RSV y gripe, que “son las condiciones que normalmente mantienen ocupadas nuestras salas de emergencia en el otoño y el invierno”.

Mark Levine, presidente del condado de Manhattan, que en los últimos días ha logrado mantener el promedio de hospitalizaciones por COVID estables, también se sumó al llamado a que quienes no tengan seguro médico no dejen de vacunarse.

“La vacuna Covid se ha actualizado para proteger contra las nuevas variantes que circulan y ya está disponible. Es especialmente importante recibir la vacuna actualizada porque no es un refuerzo: esta versión se ha actualizado para apuntar a las variantes dominantes actuales de COVID, de manera similar a como las vacunas contra la gripe se actualizan cada año, y la vacuna del año anterior no protege”, dijo el líder político. “Un nuevo programa federal llamado Bridge Access cubrirá todos los costos de su vacuna COVID-19 en la mayoría de los sitios, independientemente del estatus del seguro. Además, a partir de este lunes 25 de septiembre, cada hogar puede solicitar 4 pruebas de Covid a domicilio gratuitas al gobierno federal”.

Sitios de vacunación gratuita y datos sobre COVID en NYC