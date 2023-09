Nueva York amplía protecciones contra la trata de personas

Para ampliar el compromiso del Estado de Nueva York de apoyar y proteger a las víctimas de la trata, la gobernadora Kathy Hochul promulgó este miércoles un paquete legislativo para fortalecer las protecciones estatales contra ese flagelo, al que definió como “una pesadilla que nadie debería experimentar”.

Con estas ocho nuevas leyes se garantiza, entre otros, que la información sobre los servicios para las víctimas se publique en lugares que puedan servir como puertas de entrada para los traficantes como los centros de transporte, incluidas salas de lactancia en los aeropuertos comerciales y paradas de camiones de Nueva York. También amplia el número de miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Trata de Personas incluyendo al Secretario de Estado de Nueva York y se extiende ese equipo especial por cuatro años adicionales para garantizar que la labor realizada para prevenir, reducir y ayudar a los sobrevivientes de la trata de personas continúe ininterrumpidamente.

La gobernadora Hochul hizo hincapié en que atacar este problema es más crucial que nunca porque incluso es algo que afecta a los nuevos migrantes. “Muchas veces las personas recién llegadas son traídas de países pobres con falsas promesas de mejores empleos y beneficios como la residencia permanente”, dijo.

En cuanto al papel de las redes sociales en este ilícito, Hochul mencionó que ni siquiera los más jóvenes de nuestras comunidades están a salvo. “Hay depredadores en línea a la caza de nuestros niños, nuestros jóvenes. Es una crisis real infiltrada en muchos sectores de la sociedad, y aunque las situaciones varían de caso a caso, lo único coherente es el daño profundo que provoca en las víctimas”.

“(Los depredadores) Usan muchas tácticas para controlar a sus víctimas, las tienen tan aterrorizadas de tal manera que no logran salir de ese círculo, porque las tienen con fines de explotación”, dijo.

“No podemos ignorar el tráfico humano porque es algo que está ocurriendo en nuestro entorno”, aseguró.

La gobernadora Kathy Hochul al promulgar el paquete legislativo. Crédito: NY Governor Office

El papel de las redes sociales

Una de las legislaciones en particular, la S.395/A.5505, ordena que el grupo de trabajo investigue las conexiones entre las redes sociales y este tipo de esclavitud moderna.

Esta ley es un paso importante teniendo en cuenta el impacto de las redes sociales en el aumento de casos de trata porque pese a que la tecnología ha servido como método de conectividad global también ha dado pie para engañar a personas vulnerables, según destacó la asambleísta Linda Rosenthal.

“La gente ya no tiene que cruzar la frontera o viajar largas distancias para ser víctimas de la explotación. Ahora solo es necesario aplastar un botón para traficar a un individuo”, dijo la legisladora.

Rosenthal indicó que cifras de la Línea Nacional contra el Tráfico Humano revelan un incremento en el reclutamiento para el tráfico sexual del 125% a través de facebook y 95% en instagram entre 2019 a 2020.

Por su parte, la senadora estatal Cordell Cleare declaró que estos proyectos de ley en conjunto “avanzan contra la trata de personas al investigar sus raíces digitales, aumentar la conciencia pública y garantizar que la información vital sea accesible donde más se necesita”.

A ella se sumó la también senadora Roxanne Persaud, quien indicó que prevenir y combatir la trata de personas requiere un esfuerzo concertado por parte de muchas agencias estatales.

“El proyecto de ley que la gobernadora Hochul firmó otorga una autorización más prolongada para que estas agencias realicen su trabajo fundamental”, consideró Persaud.

Fondos para proveedores de servicios

Otro esfuerzo en la lucha contra el tráfico humano se dio recientemente, con la asignación de un fondo de $2.3 millones para 11 proveedores de servicios a víctimas de este flagelo

A través del Programa de Respuesta a la Trata de Personas (RHTP), que es operado por la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados (OTDA), se entregaron fondos a Safe Horizon, Sanctuary for Families, People Against Trafficking Humans Incorporated, Restore NYC, y Catholic Charities of Long Island, entre otras organizaciones.

La CEO de Safe Horizon, Liz Roberts, agradeció la firma de este paquete legislativo que ayudará a sacar de la sombra un problema tan serio como el tráfico humano y que servirá para ayudar a las víctimas un camino para la recuperación de sus vidas.

“En Safe Horizon proveemos servicios legales y sociales a personas de todas partes del mundo”, dijo Roberts tras agregar que solo el año pasado pudieron asistir a 300 sobrevivientes de este flagelo.

Dónde puede denunciar