Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 28 de septiembre al 4 de octubre

Repertorio Español estrena “Farándula”

Repertorio Español (138 East 27th Street) estrena este jueves 28 de septiembre con presentaciones limitadas hasta este domingo 1 de octubre, la obra “Farándula”, escrita y dirigida por el cubano Jazz Vilá. La comedia, inspirada en una experiencia personal de su autor y director, se ha convertido en un fenómeno sociocultural que, tras 220 funciones, sigue conquistando a los espectadores dentro y fuera de Cuba. Es una obra moderna pero estructurada sobre una dramaturgia clásica de enredos amorosos, que sirven de excusa para abordar temas universales como el engaño, la migración, las adicciones y la sexualidad. Durante 70 minutos, el espectador irá descubriendo cómo han transcurrido las últimas 24 horas de los protagonistas y que los ha llevado ante un interrogatorio policial. Más información y boletos en: https://repertorio.nyc

EFE/ Repertorio Español

Fabulosos Cadillacs en concierto

Después de su exitosa presentación en el Festival de Coachella, Los Fabulosos Cadillacs están recorriendo algunas ciudades del país y una de esas paradas será este viernes 29 de septiembre en The Theater del Madison Square Garden, a las 8:00 pm. A lo largo de su trayectoria de 38 años, la banda argentina ha evolucionado constantemente su estilo musical, mezclando ska, reggae, rock, rap y salsa para crear un sonido único que los ha convertido en un referente fundamental en la música latinoamericana, con éxitos como Matador, Mal Bicho y Vasos Vacíos, por nombrar algunos. Boletos en: https://fabulososcadillacs.com

Cortesía

Estreno en Nueva York de “Bernarda”

Havanafama trae a escena en Nueva York la obra teatral “Bernarda” un solo fin de semana, este 29 y 30 de septiembre. Una versión de la obra clásica del escritor y poeta español, Federico García Lorca, “La casa de Bernarda Alba” con una adaptación y dirección de Juan Roca, “Bernarda” recrea la época donde la mujer era víctima de la sociedad española, que la limitaba de todo tipo de desarrollo y elección. Es además, una búsqueda en los modernismos del teatro y un acercamiento al teatro Kabuki Japonés . La utilización de máscaras y desnudos, así como la música y la coreografía, adornan esta pieza teatral creando de la misma una de las más ambiciosas de Havanafama. A las 8:00 PM en el teatro LATEA (107 Suffolk St. FL 2). Para mayor información o reservaciones llamar al 212-529-1948.

Cortesía

Son del Monte en el Lincoln Center

La serie de conciertos del Lincoln Center ¡VAYA! presenta este viernes 29 de septiembre a la agrupación cubana Son Del Monte, dirigida por el maestro Timbalero, Manuel Rivera, anteriormente de la Orquesta Yambu y Sonsublime. La banda de 12 miembros incorpora trombones junto con animadas voces y aportes impresionantes de flauta, violín, trombón, piano y congas para fusionar los estilos musicales de charanga y conjunto en un sonido único de Nueva York que Rivera ha llamado “chajunto” y que rinde homenaje a los grandes del son cubano del pasado y el presente. A las 7:30 pm en el David Rubenstein Atrium (61 W 62nd St) Gratis. Información:www.lincolncenter.org

Cortesía



El West Side de Manhattan dará una gran fiesta

El West Side Cultural Network, conformado por un grupo de más de 19 museos, parques, centros de artes escénicas e instituciones culturales de esa zona de Manhattan, llevará a cabo el primer West Side Fest, un día de entrada gratuita, con programación especial en espacios interiores y al aire libre, manualidades para niños, arte, una fiesta nocturna con baile y mucho más, este sábado 30 de septiembre. Algunos de los eventos previstos para ese día son: entrada gratuita, visitas guiadas por el barrio y actividades artísticas para niños en el Whitney Museum of American Art;. el Festival de Ciencias Marinas, SUBMERGE Marine Science Festival; un espectáculo de marionetas, estudios abiertos y música en vivo en Westbeth Artists Housing; actividades artísticas gratuitas para todas las edades en Little Island; fiesta nocturna en The Shed con actuaciones especiales y un recital de poesía en el High Line. Para más información y consulta de la lista completa de eventos, visite el sitio web westsidefest.nyc.

Little Island./Cortesía

Alejandro Sanz en el Madison

Tras triunfar en España, México y Latinoamérica, Alejandro Sanz ha dado comienzo a su exitosa gira “Sanz en Vivo” por los Estados Unidos con llenos totales en Orlando y Miami, y este sábado 30 de septiembre es el turno de Nueva York. El premiado cantautor español se estará presentando en el Theater del Madison Square Garden con su nuevo show que cuenta con un espectacular montaje audiovisual, donde Sanz enamora y complace a su público con un extenso repertorio que incluye algunos de sus éxitos más emblemáticos, como “Corazón Partío” o “Amiga mía”, e interpreta algunos de los temas incluidos en SANZ, su último trabajo de estudio. Para disponibilidad de boletos, visite: www.alejandrosanz.com.

Celebración hispana en el Museo de los Niños de Brooklyn

Este sábado 30 de septiembre, el Brooklyn Children’s Museum (145 Brooklyn Avenue) celebrará el Hispanic Heritage Month con un día lleno de presentaciones bilingües para los niños y familias. A las 10:30 am, habrá un espectáculo de títeres bilingüe sobre animales con la artista Karina Onofre; a las 11:30 am y 2:00 pm, los visitantes podrán disfrutar de una presentación bilingüe del Teatro Infantil de la Ciudad de Nueva York y su obra ¡Corre, Abuelita, Corre!, que lleva a los más pequeños en un viaje lingüístico por los cinco condados mientras animan a Abuelita durante el Maratón de Nueva York; y a las 3:00 pm, la escritora afro-latina dominicana y puertorriqueña, queer, esposa, madre y organizadora comunitaria Alyssa Reynoso-Morris (foto) leerá su libro “Plátanos Son Amor”. Es una gran oportunidad para que los niños aprendan, se diviertan y se relacionen con diferentes idiomas y culturas. Para más información, visite: www.brooklynkids.org/celebrate-hispanic-heritage-month.

Cortesía

Un show que hipnotiza en el Hotel McKittrick

El Hotel McKittrick (530 West 27th Street) estará presentando su show “Hypnotique – A Late Night Sultry Spectacle” los viernes y sábados por la noche, hasta el 14 de octubre. Durante el show, un elenco altamente talentoso presenta impresionantes actuaciones en vivo entre la audiencia, seduciéndolos en un viaje hipnótico que explora las fantasías más profundas del misterioso atractivo femenino. Una experiencia única que envuelve a la audiencia con actuaciones espontáneas y bailarines, acompañados de atrevidos paisajes sonoros en una atmósfera surrealista en The Club Car. Hypnotique es una creación colaborativa entre Emursive, la directora/coreógrafa Whitney Sprayberry y el director creativo Reginald Robson, con diseño de sonido y tornamesas a cargo de MD Silvio Pacini y diseño de vestuario de David Quinn. Para entradas e información, visite:www.mckittrickhotel.com.

Foto: Steven Keane

Arranca la Off-Broadway Week

La New York City Tourism + Conventions anunció el regreso de NYC Off-Broadway Week, en colaboración con Mastercard, que ofrece la venta de entradas 2 X 1 para 31 destacados espectáculos Off-Broadway. El programa bianual, que celebra su 14 aniversario, tendrá lugar desde el próximo martes 3 al 15 de octubre. Entre los shows participantes están: Alice in Wonderland the Musical, Bettinger’s Luggage, The Creeps, Dracula, A Comedy of Terrors, Emergence, Friends! The Musical Parody, La Golondrina (foto) y Gazillion Bubble Show. Para adquirir las entradas, puede dirigirse al sitio web nyctourism.com/offbroadwayweek.

La Golondrina de Repertorio Español. Cortesía

