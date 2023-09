“Inteligencia Ancestral” explora las diferentes tribus de América Latina

Marcelo Toledo, un destacado artista argentino conocido por sus obras creadas para grandes personalidades de renombre, trae a Nueva York su ‘Inteligencia Ancestral’, una exposición que representa un viaje fascinante en el tiempo y la cultura de América Latina.

“Toda mi vida he sido artesano, a los 14 años comencé trabajando como orfebre. He sido diseñador, he trabajado con cerámica, y al pasar de los años mi carrera ha crecido y ha traído mucho reconocimiento. Tener esta exposición en Nueva York es interesante para mí”, explicó el artista sobre la muestra en la que explora las técnicas y elementos culturales de diversas comunidades nativas, desde los Incas y Aztecas hasta los Wichis y Tobas.

A través de la búsqueda y todo el estudio que se llevó a cabo para esta exhibición, y luego de investigar sobre distintas tribus, Toledo ha descubierto una conexión profunda con sus propias raíces y sus inicios como artesano. ‘Inteligencia Ancestral’ fusiona estas influencias ancestrales con su experiencia previa, presentando máscaras, textiles, esculturas y descubrimientos arqueológicos.

Es así como esculturas colgantes, elaboradas con técnicas textiles de la civilización Paracas (civilización del Antiguo Perú), así como las máscaras talladas en cobre y los textiles naturales proporcionados por comunidades indígenas suramericanas, se transforman en obras de arte contemporáneo.

Muestra de las piezas de Toledo./Cortesía

La exposición es una invitación a explorar las raíces propias y conectar el pasado con el presente para trazar un camino hacia el futuro. Toledo explica la importancia de estar conectado con las raíces: “Uno aprende mucho sobre el comportamiento del ser humano al reconectarse con la cultura del pasado”.

A través de sus obras, el artista también aborda las problemáticas actuales que enfrentan las comunidades de aborígenes en América Latina e invita a reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra esencia que perdura a través del tiempo.

“Una vez diseñé una muestra para las Naciones Unidas que tocaba el tema de la violencia de género, que fue muy fuerte para mí, porque me di cuenta de que la violencia prevalece sin importar el estatus social o económico. Mientras trabajaba para la exposición con los aborígenes, me di cuenta de que este tipo de violencia también existe en este tipo de vida y otros problemas como el trabajo infantil. Todos estos conceptos están presentes en esta nueva exhibición que traigo a Nueva York”, cuenta.

A pesar de tomar inspiración de distintas tribus nativas esparcidas a lo largo de América latina, Toledo logró hallar las similitudes entre ellas y extraer las características que tienen en común para así representar a los aborígenes latinos en general.

“Encontrar semejanzas entre tribus hizo que este proyecto sea más versátil para así llegarle al público interesado en la cultura ancestral latinoamericana”, agregó.

Muestra de las piezas de Toledo./Cortesía

En detalle:

Qué: Exhibición “Inteligencia Ancestral” de Marcelo Toledo

Dónde: Consulado Argentino en Nueva York- 12 West 56th St, Manhattan

Cuándo: del 4 hasta el 31 de octubre de 2023. La inauguración de la exposición se llevará a cabo el miércoles 4 de octubre a las 6:00 p.m.