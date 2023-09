Mauricio Martínez le pone su propio ritmo a Broadway

Mauricio Martínez, el renombrado artista mexicano de teatro, música y televisión y ganador del prestigioso premio Emmy, vuelve a Nueva York como la estrella de su propio show: ‘5’11, Based in NYC’, en el que interpretará canciones de musicales de Broadway.

Durante el 5 y 6 de octubre, Martínez se apoderará del escenario de ‘54 Below’ con un espectáculo que lo ayudará a lanzar su primer álbum en vivo grabado en Nueva York.

“Siempre soñé con tener un álbum en vivo y ahora ese sueño está a punto de hacerse realidad… Un álbum en vivo permite transmitir la energía que se vive durante el concierto y me emociona volver a 54 Below con este proyecto”, dijo.

‘5’11, Based in NYC’, escrito por Mauricio Martínez y Robbie Rozelle, cuenta con la dirección musical y los arreglos de Brian J. Nash, bajo la dirección de Robbie Rozelle. Además, se sumarán al elenco dos invitados especiales: Alexis Michelle, conocida por su participación en “Drag Race”, y Linedy Genao, actriz de “Bad Cinderella”.

En ‘5’11, Based in NYC’ Martínez interpretará canciones de varios musicales de Broadway./Cortesía

“Yo he trabajado en televisión y cine pero me considero un artista en vivo, por eso mi pasión es el teatro y dar conciertos, ya que me permite tener contacto con el público. Este disco es para mis seguidores en Latinoamérica y aquellos que no pueden asistir al show, para devolverles un poquito de ese amor y apoyo que me han brindado a lo largo de más de 20 años de carrera” señaló el artista.

La inspiración de este espectáculo y nuevo disco surgió cuando Martínez decidió darle un vistazo al pasado, viendo sus audiciones anteriores, algunas que fueron para shows de los cuales él obtuvo el papel, y otras que simplemente no se dieron, pero que al final aportaron a la creación de su primer disco en vivo.

“Luego de ver estas audiciones me di cuenta de todo el material que tenía y pensé: tengo que hacer algo con esto. Las canciones sonaban muy bien y me gustó mucho la idea de interpretar éxitos de Broadway a mi propio ritmo”, agregó el cantante.

En detalle:

Qué: Show ‘5’11, Based in NYC’ con Mauricio Martínez

Cuándo: 5 y 6 de octubre, a las 7:00 pm

Dónde: ‘54 Below’- 254 West 54th Street

Boletos e información: http://www.54below.org.