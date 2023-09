México solicita ante la FIFA ser la sede de la inauguración del Mundial 2026

Ya pasaron nueve meses desde la final de la Copa del Mundo 2022 y la FIFA ya tiene los ojos puestos en su próximo gran evento en 2026. Para esta edición se contará por primera vez con tres sedes. Estados Unidos, Canadá y México.

Por ahora el país azteca tendrá previsto albergar un total de 10 encuentros de la Copa del Mundo. Distribuidos en tres estadios en tres ciudades. El Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA Monterrey.

Pero más allá de las tres sedes que tendrá México en la Copa del Mundo, desde la Federación Mexicana de Fútbol se insiste en una gran petición hacia la FIFA, y es ser la sede del partido inaugural del Mundial. Algo que hasta ahora no se ha concretado, pero que el país latinoamericano ha manifestado el deseo de hacerlo ante el máximo organismo del fútbol.

El Estadio Azteca con capacidad para casi 85,000 personas podría ser una eventual sede de inauguración para la Copa del Mundo 2026 /Getty Images

Ante esta petición por parte de la FMF la FIFA aún no da respuesta, pues se siguen haciendo evaluaciones de las sedes para determinar el número de partidos que tendrá cada país. Sin embargo Ivar Sisniega, presidente de la FMF, comentó en rueda de prensa este jueves que las conversaciones están activas.

“Hay posibilidades, amplias no sé, no nos han dicho si son muchas o pocas, no tenemos el porcentaje”, comentó Sisniega sobre la oportunidad de que México albergue el juego y ceremonia inaugural de la Copa del Mundo. Algo que ya ha hecho en otras dos ocasiones anteriores, en 1970 y 1986.

Por ahora se estima que la gran mayoría de los encuentros se esta copa se realicen en Estados Unidos. El país norteamericano tiene confirmadas 11 sedes en 11 ciudades distintas. Este número en comparación a las dos sedes de Canadá y las tres de México, es bastante superior.

Sin embargo también se espera que México pueda ser sede de algunos partidos más que los 10 que hasta ahora tiene planeado albergar. La meta sería que llegara a 13 partidos, según representantes de la FMF. Sin embargo, todo dependerá de las próximas reuniones de monitoreo para ver el avance de las sedes.

Sigue leyendo:

· Unión de Fútbol de Rusia celebró readmisión de selecciones juveniles por parte de la FIFA

· La FIFA tendrá una nueva sede administrativa en la ciudad de Miami

· Santiago Giménez anota en reanudación del Ajax vs. Feyenoord y sella su primer hat trick en el fútbol europeo [Video]