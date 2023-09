El Chelsea Film Festival presentará 25 obras de autores latinos

NUEVA YORK – La 11ª edición del festival de cine independiente Chelsea Film Festival se celebrará en Manhattan del 12 al 15 de octubre con una nutrida representación de títulos latinos entre los 152 de 29 países que conforman la oferta de este año.

Tres películas, 19 cortos, un documental y 2 episodios “indies” llevarán la firma de autores hispanos. Los pases “en persona” tendrán lugar en los cines Regal Theatres 14th St. También se puede acceder a la versión online del festival por $25 dólares.

El CFF fue fundado por las actrices Ingrid y Sonia Jean-Baptiste como una plataforma para descubrir nuevos talentos y llevar títulos independientes al público. Es una organización sin ánimo de lucro.

Estos son los títulos con presencia latina del festival 2023:

Películas

· IBIZA BLUE By Jesus Lloveras. 103 min | Drama, Romance | Spain | 2022

· THESE DAYS By Edward Gonzalez, Jr. 100 min | Drama, Family, Latino | United States | 2022

· THE TREE HOUSE By Flávio Ermírio de Moraes. 81 min | Drama, Psychological Thriller | Brazil | 2023

Cortos

· (BE)LOVED By Javier Molina. 11 min | N/A | United States | 2023

· ABOVE THE DESERT WITH NO NAME By Sonia Sebastián. 17 min | N/A | United States | 2023

· BACKLOG By Jacqueline Elyse Rosenthal. 19 min | Drama, Biopic, Social Impact | United States | 2022

· CAPTAIN ESTUPIDO By Jaime Zevallos. 15 min | Drama, Comedy | United States | 2023

· CONEY ISLAND BABY By Jose Duran. 19 min | N/A | United States | 2022

· EN LA ARENA By Frankie Garcés. 17 min | Romance, Coming-of-Age, Drama | United States | 2022

· FREEMAN HOSPITALITY By Michael Cooke. 19 min | Sci-Fi, Drama | United States | 2022

· HINDSIGHT By Kimberly Michelle Vaughn. 14 min | Satirical, Thriller, Dark Comedy | United States | 2022

· INSIDE By Jessica Silvetti. 10 min | Drama | United States | 2023

· LILI By Brian Ríos. 15 min | N/A | Puerto Rico | 2022

· MACHO By Francisco Solorzano. 10 min | N/A | United States | 2023. Selected as part of the 2023 CFF Screenwriting Incubator Program

· NUESTRA SANTA LUCIA By Paul Tully. 16 min | N/A | United States | 2023

· POSER By Casiano Roman Hamer. 10 min | Family Drama, Drama, Teen Drama | United States | 2023. Selected as part of the 2023 CFF Screenwriting Incubator Program

· QUIQUE By Pedro Tamames. 12 min | Drama, Comedy | United States | 2023

· RECOGNITION By Maria Prieto. 15 min | Sci-Fi, Drama | United States | 2022

· UNLOCKED By Maria Palacio. 20 min | Drama, Mental Health, Social Awareness | United States | 2023

· VICTORIA By Javier Molina. 15 min | N/A | United States | 2022

· WEST OF FRANK By Breton Tyner-Bryan. 9 min | Sci-Fi, Dance, Fashion | United States | 2023

· WHAT IF By Maria Alejandra Hernandez. 19 min | Romance, Action | United States | 2022

Documental

· MY TWO MOMS (A STORY OF SEPARATION) By Olga Mérediz. 80 min | Documentary | United States, Cuba | 2022

Episodios “indie”

· ANY WOMAN OF MINE By Jose Duran. 16 min | Romantic Comedy | United States | 2023

· THE SHIPMENT By Jose Peña. 23 min | Crime, Comedy, Drama | United States | 2022

