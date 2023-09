“La última vez que miré no tenía mis números”, Magic Johnson responde a Stephen Curry sobre quién es el mejor base en la historia de la NBA

Para nadie es un secreto que Earvin “Magic” Johnson es uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Incluso en su posición (base), es considerado por muchos como el mejor que ha jugado en el baloncesto estadounidense.

Sin embargo la incursión de Stephen Curry en la NBA siendo el protagonista del legado de los Golden State Warriors, ganando cuatro títulos en los últimos ocho años, ha abierto el debate sobre quién es el mejor base de la historia.

Hace algunas semanas en una entrevista se le preguntó a Curry sobre a quién considera como el mejor base en la historia de la NBA. El triplero respondió que él mismo se considera como el mejor en esta posición en toda la historia.

Stephen Curry junto a sus cuatro títulos de NBA /Getty Images

Estas declaraciones de Curry no cayeron del todo bien para algunos. Incluso la máxima leyenda de la NBA, Michael Jordan, lanzó su opinión al respecto en el podcast Gil Arena Show. Afirmando que no estoy de acuerdo con lo que dijiste sobre el mejor armador de todos los tiempos. Magic Johnson es fácilmente el mejor armador de todos los tiempos. Steph Curry está muy cerca, pero no frente al Magic”, explicó el GOAT.

Hace un par de días en el Show de Zach Gelb en CBS Sports, Magic tuvo su oportunidad de replicarle a Curry. “La última vez que miré no tenía mis números”, refiriéndose justamente a que Steph no cuenta con las mismas estadísticas en su carrera que Magic.

“Entonces, si obtuvo más de cinco campeonatos, si obtuvo más de tres MVP de las Finales y tres MVP de la liga, entonces es el mejor. Si es el número uno en asistencias de todos los tiempos en las Finales, el segundo en dobles-dobles de todos los tiempos, el uno en triple-dobles de todos los tiempos en los Playoffs de la NBA, el cuarto en robos de todos los tiempos en los Playoffs, si obtuvo más que esos números, es el mejor”, fue la contundente respuesta del legendario jugador de los Lakers para Curry.

Curry vs. Johnson en números y títulos

Magic jugó durante 13 temporadas en la NBA, Curry por su parte ya tiene 14 años en la liga. En este tiempo el ex Lakers cosechó cinco anillos de campeón en nueve finales, mientras que el “Chef” tiene cuatro, conseguido en seis finales a las que asistió.

En cuanto a All Star Game, el historial favorece a Magic. Quien asistió a 12 juegos de este calibre. Mientras que Curry lleva nueve. En MVP de temporada, Johnson obtuvo tres, mientras que el base de los Warriors solo dos. En cuanto a MVP de Finales, el historial está tres para Magic y uno para Curry.

Donde si saca ventaja Curry es en el promedio de puntos por partido en toda su carrera, el cual asciende a 24.6 contra los 19.5 de Johnson. En asistencias el ya retirado jugador casi duplica a Curry con 10,141 vs. las 5,740 de Steph.

Viendo los números y títulos Curry queda un poco por detrás de Johnson, aunque aún le quedan varias temporadas por delante. De igual manera, el máximo triplero en la historia de la NBA es considerado como de los mejores en su posición, a pesar de enfrentarse a una leyenda como Magic.

Sigue leyendo:

· “Magic Johnson es el mejor base de todos los tiempos”: Michael Jordan le mandó su recado a Stephen Curry tras autodeclararse el mejor de la historia

· Stephen Curry se convirtió en el primer jugador en ganar el trofeo Magic Johnson

· Stephen Curry admira la capacidad de LeBron James para estar vigente a pesar de su edad: “Nunca me imaginé tener casi 40 años y mantenerme en el tiempo”