Los tacones de Flor de María figuran entre los más grandes

Flor de María Rivera, la talentosa empresaria peruana cuyos zapatos han cautivado a mujeres de todo el mundo y de todas las industrias, logrando aparecer en las revistas de moda más reconocidas a nivel mundial, es ahora además parte de un libro que rinde homenaje a 24 diseñadores que han revolucionado la industria del calzado.

Junto a nombres como Christian Louboutin, Manolo Blahnik y Jimmy Choo, la periodista y experta en moda, Ursula Carranza, decidió agregar el de Flor de María en su nuevo libro ‘Cult Heels. Exceptional Talent in Shoe Design’, acotando que “sus diseños combinan glamur y feminidad con un toque sexy”.

“Para mí es un orgullo muy grande. La línea tiene apenas tres años y medio y ser reconocida en este libro rodeada de iconos que han marcado el antes y el después de la historia del calzado es sumamente importante para mí, y me llena de satisfacción”, dijo la diseñadora, que en la publicación cuenta los inicios de sus carreras y qué la inspira.

El libro fue escrito por la periodista y experta en moda Ursula Carranza./Cortesía

Antes de establecer su marca, Rivera fue periodista, presentadora de televisión, publicista y experta en belleza y estilo, pero reconoce que siempre sintió una irresistible llamada por el diseño de calzado.

“Los zapatos siempre fueron mi primer amor. Desde que era chiquita me enamoré de unos tacones de mi mamá que eran como azul turquesa, ella tenía una colección preciosa y ahí comenzó mi amor por los tacones. Mi mamá me cuenta, y yo recuerdo que desde que tenía tres añitos caminaba por la casa en los tacones de mamá y no me caía ni nada”, cuenta la nacida en Perú y residente de California.

Su firma se ha convertido en sinónimo de feminidad y sus creaciones han atraído a una clientela leal que aprecia la atención al detalle y sus diseños de alta calidad, con nombres tan grandes como los de Kylie Jenner, Cameron Diaz, Jenna Ortega, Thalia y Megan Fox, entre la lista de quienes se los han calzado.

“No tengo palabras para describir cómo se siente ver a tantas celebridades de Hollywood utilizando mis diseños en los eventos y momentos más relevantes de su carrera”, señaló.

Una de las características que hacen a los diseños de Flor de María únicos, según el feedback de sus clientes, es la comodidad que brindan, algo que para ella siempre ha sido vital.

“Yo camino en cada uno de los tacones que diseño para verificar que mis zapatos brinden comodidad. Nosotros diseñamos las hormas para los zapatos y ese es el corazón de unos tacones cómodos”, explicó.

Como cuenta en “Cult Heels”, su país natal está siempre presente a la hora de crear, gracias a su rica cultura y diversidad.

“Unos de mis diseños más importantes lleva mi nombre, que también es el de mi mamá, y el cristal en ese zapato está inspirado en un retablo de Perú que había en la casa de mi abuelita”, explica.

Flor de María dice estar lista para el futuro y a corto plazo espera adentrarse en la creación de más productos de moda, como bolsos y carteras, y llegar a tener tiendas en distintas regiones del mundo.

Para conocer sus diseños, visite: https://flordemariacollection.com