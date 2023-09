Pelea dejó cuatro apuñalados con botella rota en un bar en Queens, Nueva York

Cuatro personas fueron hospitalizadas con heridas de armas blancas cuando estalló una sangrienta pelea en un bar de Queens esta madrugada.

Una discusión estalló dentro del “Bar 43” en 43rd St. en el vecindario Sunnyside alrededor de las 2 a.m. y se extendió a la calle, donde al menos un hombre con una botella rota atacó a un grupo de personas, cortándoles, dijeron testigos a la policía.

Cuando llegaron los policías, encontraron a un joven de 29 años con una puñalada en el estómago. Un hombre de 41 años también fue encontrado con un corte en la cara, otro de 34 años sufrió un corte profundo en el cuello y otro de 29 años fue herido en la oreja derecha.

Los cuatro fueron trasladados al Hospital Elmhurst y al Presbiteriano de Nueva York-Queens en condición estable. Otro hombre sufrió algunos cortes en el trifulca, pero rechazó atención médica, acotó Daily News.

La policía detuvo a un hombre de 33 años para interrogarlo. No se presentaron cargos de inmediato o no se supo qué provocó la sangrienta pelea. El bar no ha emitido comentarios.

En un caso similar, en abril un joven visitante de Florida murió al recibir 13 balazos de dos individuos afuera de un club nocturno en Queens. Seis meses después, sólo uno de los sospechoso ha sido detenido.