Clarissa Molina muestra su cinturita de infarto con un bikinazo amarillo mientras toma el sol

La presentadora de televisión Clarissa Molina hace aproximadamente una semana se tomó unas breves vacaciones en ‘El Gordo y La Flaca’, momento que además aprovechó para poder celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 32, hecho que la llevó a gozar junto a sus seres queridos en República Dominicana.

A su vez, la también modelo profesional mostró distintos looks playero para poder disfrutar mucho mejor su estadía en la mencionada nación, siendo así como presumió su esbelta y tonificada figura, lo que deja en evidencia los resultados del gimnasio.

Molina el pasado sábado subió más fotos de su viaje especial, al tiempo que hizo pública una donde estaba tomando el sol con un diminuto traje de baño amarillo y otro rojo mientras iba a bordo de un yate. Además, compartió un mensaje con la galería de postales:

“Mi mente ahora mismo… Con cuál foto te identificas? 1, 2, 3 o 4?”.

La dominicana Clarissa supera los tres millones de seguidores en la red social de la camarita, mientras que varios de los usuarios de la plataforma se tomaron el tiempo en dejarle saber unos cuantos mensajes y uno de ellos fue el hecho de asegurar que luce mucho mejor desde que finalizó su relación sentimental con Vicente Saavedra.

“Mira como va la vida cuando nos alejamos de cierta persona, a levantarnos del lodo”, “Por qué será que las mujeres nos brota de los poros la belleza cuando dejamos salir… que nunca debió de entran en nuestra vida”, “En el mar la vida es más sabrosa”, “Bueno esa carita lo dice to y no dice na, pero creo qué hay una nueva ilusión con un pelotero, no lo digas hasta que sea una realidad”, “Clarissa luces espectacular encantadora.sigues así qué nadie ni nada te hagas cambiar”, “La tranquilidad no tiene precio y así se te vez feliz y llena de paz”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

