Floyd Mayweather reconoce al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez tras vencer a Charlo: “Lo respeto y es un gran campeón”

El exboxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. no tuvo más remedio que elogiar la labor de quien fue su colega, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, luego de que este último venciera por decisión unánime a Jermell Charlo.

Floyd Mayweather Jr. estuvo como testigo en el combate y se rindió en elogios hacia el boxeador mexicano tras la gran exhibición que dio este sábado en el MGM Grand de Las Vegas.

“Respeto a Canelo. Es un gran campeón y ha hecho un gran trabajo esta noche”, dijo Mayweather en la rueda de prensa posterior al combate, recogida por TUDN.

Hace 10 años, Canelo y Mayweather tuvieron su enfrentamiento que marcó un antes y un después en la carrera del boxeador mexicano.

Mayweather, quien le propinó la primera derrota en su carrera a Canelo, se rindió ante el gran desempeño del mexicano luego de que venciera a Charlo por 119-108, 118-109 y 118-109 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Canelo Álvarez dominó el combate de principio a fin para defender su título indiscutido de peso súper medio ante un Jermell Charlo que no tuvo más opción que defenderse de los embates del azteca.

“A este Canelo no lo puede vencer nadie, no me importa (quien sea el rival). Soy el mejor, no me cansé, pude pelear 12 rounds, demostré quién es el mejor”, apuntó Canelo en declaraciones sobre el ring.

Sigue leyendo:

–Mario Barrios derrotó por decisión unánime a Yordenis Ugás en el T-Mobile Arena de Las Vegas [Video]

–El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez se siente invencible tras vencer a Jermell Charlo: “A este Canelo no lo puede vencer nadie”

–Llegó el triunfo 60: Canelo Álvarez amplía su legado al vencer de manera contundente a Jermell Charlo por decisión unánime [Video]