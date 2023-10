Hugh Bonneville y Lulu Williams se separan tras 25 años de matrimonio

El actor Hugh Bonneville, estrella de ‘Downtown Abbey’, se separó de su esposa Lucinda “Lulu” Williams, tras 25 años de matrimonio, reportó el medio Daily Mail.

“Puedo confirmar que Hugh Bonneville y “Lulu” Williams se han separado”, dijo un portavoz del actor.

Una fuente reveló al medio que la separación fue decisión de Bonneville, y agregó que Lulu sentía que su matrimonio no contaba “para nada”, pues el histrión se encontraba ocupado en otros aspectos de su vida.

La ahora ex pareja desató los rumores de separación cuando el protagonista de ‘I Came By’ asistió a la boda de su coprotagonista de ‘Downtown Abbey’, Michelle Dockery, la semana pasada sin Williams y sin portar su anillo de bodas, informa Page Six.

En abril fueron fotografiados por última vez como pareja cuando asistieron a una gala en el Old Vic Theatre de Londres.

Bonneville, de 59 años, conoció a Williams en la adolescencia, sin embargo, no sucedió nada en ese entonces. Fue hasta sus 30 años que su madre los reintrodujo cuando se pusieron románticos.

Se casaron en noviembre de 1998 y tuvieron un hijo de nombre Félix, quien actualmente tiene 20 años.

Apenas, hace cinco años, renovaron sus votos en la capilla Graceland de Las Vegas para celebrar su vigésimo aniversario.