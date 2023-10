Maestra creó perfil en página para adultos para complementar su salario, pero la descubrieron: ganaba hasta $10,000 dólares adicionales al mes

Una maestra de secundaria de Misuri creó un perfil en una página de contenido para adultos, con el objetivo de complementar su salario, pero la descubrieron y ahora podría perder su empleo en St. Clair High School, en el condado de Franklin, en Virginia, donde daba clases de inglés.

La mujer, identificada como Brianna Coppage, dijo a St. Louis Post-Dispatch que conocía los riesgos de comenzar a compartir contenido íntimo en el sitio web, por lo que estuvo dispuesta a aceptar las consecuencias. En la plataforma generó, en solo cuatro meses, casi la cantidad de dinero que le tomaba ganar en la institución educativa en un año.

“No me arrepiento de unirme (a la página de contenido para adultos). Sé que puede ser tabú, o algunas personas pueden creer que es vergonzoso, pero no creo que el trabajo sexual tenga que ser vergonzoso”, manifestó Coppage.

Aunque admitió que le hubiese gustado que las cosas ocurrieran de otra manera, celebró que su cuenta ganó cerca de 100 seguidores desde que comenzó a circular la noticia y que ha duplicado el precio de la suscripción para acceder a su contenido exclusivo.

La joven maestra no contempla ahora abandonar las publicaciones y sus motivos parecen ser razonables. El medio local indicó que el año pasado por dar sus clases de inglés a estudiantes de primer y segundo año ganó alrededor de $42,000 dólares y, paralelamente, obtenía ingresos adicionales que oscilaban entre los $8,000 y $10,000 dólares cada mes.

No puedo controlar lo que la gente piensa de mí, solo sé que no estoy haciendo nada ilegal Brianna Coppage – Profesora de inglés

El superintendente escolar Kyle Kruse había informado que el distrito recibió la notificación de que un empleado estaría publicando contenidos inapropiados en sitios de Internet, por lo que contrataron a un asesor legal para realizar una investigación exhaustiva sobre el asunto.

“Las acciones tomadas como resultado de la investigación se realizarán de acuerdo con la política de la junta y con la orientación del asesor legal”, indicó Kruse según citó Post-Dispatch.

“(El distrito dice) que aún no han tomado una decisión, pero estoy uniendo las piezas para saber que no regresaré. Soy muy consciente de que probablemente nunca volveré a enseñar, pero ese era el riesgo que sabía que estaba tomando. Estoy triste por eso. Extraño a mis alumnos”, dijo la joven de 28 años al periódico, con sede en St. Louis.

La joven también aseguró que no creó contenido mientras se encontraba en la escuela.

“Esa era como mi vida personal, completamente separada fuera de la enseñanza”, expresó Coppage, quien dijo no estar de acuerdo con la “expectativa” de que los profesores deben ser los líderes morales de los estudiantes.

“Yo enseñé el plan de estudios. Enseñé a los estudiantes a leer y escribir y no los guié según mis pensamientos o creencias. No puedo controlar lo que la gente piensa de mí, solo sé que no estoy haciendo nada ilegal. Soy una buena amiga, soy un buen miembro de la familia. Eso es todo en lo que puedo pensar ahora mismo”, afirmó.

