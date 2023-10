DT del Chicago Fire comparó a Lionel Messi con Michael Jordan: “Con una jugada, puede cambiar el resultado”

El Inter Miami jugará este miércoles frente al Chicago Fire, y en la previa del duelo Frank Klopas, entrenador de Chicago Fire, hizo una comparación sobre la importancia que tiene Lionel Messi para las Garzas y la importancia que tenía Michael Jordan en Chicago Bulls.

El equipo de la Ciudad del Viento recibirá a las Garzas, que buscan clasificarse a los playoffs de la competencia y cada vez tienen menos margen de error. En Chicago están atentos a lo que pueda pasar con el campeón del mundo y Klopas, no subestima la capacidad de daño que pueda generar el equipo del Tata Martino aún si es que Messi no llega a estar entre los once iniciales.

“Si Messi no está en el campo, Inter sigue siendo un muy buen equipo. Hicieron algunas incorporaciones realmente excelentes en la segunda ventana de fichajes. Eso se nota en cada partido, en la forma de jugar y de compartir. Evidentemente, con Messi en el campo es un equipo diferente porque tienes un jugador al que en ningún momento puedes quitarle los ojos de encima y con una jugada puede cambiar el resultado del juego”, respondió Klopas.

Luego, el técnico del conjunto de Chicago comparó la grandeza de Messi con Jordan, dado a que ambos deportistas son considerados como los mejores de la historia, cada uno en su especialidad. “Esto es como los Bulls. Si Michael no jugaba, seguía siendo un buen equipo, pero si Jordan estaba en cancha ganaban ocho partidos seguidos. Miami es un gran equipo con excelentes jugadores, pero si juega Messi, tienen un jugador que puede cambiar el juego en cualquier momento con una sola jugada”, clarificó.

LIVE: Head Coach Frank Klopas and Midfielder Xherdan Shaqiri Preview Saturday's Match vs. Inter Miami CF via Press Conference https://t.co/LPwRDk0QFB — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) October 2, 2023

Messi no jugó los últimos partidos porque arrastra una dolencia en el isquiotibial de la pierna derecha, de la que se resintió el pasado 21 de septiembre en el duelo ante Toronto FC, de local, y es duda para el miércoles.

Martino cauteloso con Messi

El DT del Inter Miami, Gerardo Martino, volvió a apostar por la cautela y no brindó mayores precisiones. “En el caso de Leo Messi, lo que dijimos estos últimos días. Veremos el entrenamiento, veremos si no corre ningún tipo de riesgo y evaluaremos si es conveniente que viaje o no viaje”, esbozó.

“Él debería empezar a entrenar con el equipo. Podría ser hoy, podría ser mañana. Lo que pasa que justo mañana es el día del partido. A lo mejor hoy hace la primera parte de la entrada en calor, pero sólo por una cuestión de tener un entrenamiento acorde a las necesidades que tiene hoy en día él, y el resto del equipo hace un entrenamiento mucho más liviano en función de lo que viene entrenando”, comentó el DT.

Y añadió: “Cada vez está más cerca de un entrenamiento normal y por eso es que lo vamos evaluando en el día a día”.

Martino dio detalles de la lesión y el riesgo que corre: “Es la cicatriz que corre riesgo de una apertura y ahí estaríamos en un problema mucho más serio. Es en el posterior”.

Seguir leyendo:

Efecto Lionel Messi: Baja más de $140 dólares el precio de entradas del Chicago Fire vs. Inter Miami por la posible ausencia del 10

Tata Martino aún en duda con Lionel Messi: “Veremos si es conveniente que viaje o no a Chicago”

Hermoso gesto solidario de Lionel Messi: Donó su camiseta de la selección de Argentina a la fundación de Selena Gómez