Kevin McCarthy no volverá a postularse para presidente del Congreso después de su derrocamiento

El ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no volverá a postularse para el puesto, según reportaron varios medios nacionales. El congresista del Partido Republicano por California fue destituido de su cargo en una votación de 216 a 210, en la que el ala extremista de su partido votó a favor de su derrocamiento.

En una rueda de prensa en el Congreso, McCarthy aseveró que “seguirá luchando, tal vez de una manera diferente”, pero dejó claro que no renunciará a su cargo como congresista, según recogieron periodistas de The New York Times.

De acuerdo con The New York Times, solo hay un precedente de una renuncia de este tipo: John A. Boehner enfrentó una moción de anulación en 2015, renunció al mazo de presidente y renunció en lugar de enfrentar una votación en la Cámara de Representantes.

Según el medio citado, la decisión de McCarthy de no presentarse nuevamente a la presidencia del Congreso tomó por sorpresa a varios de los aliados del congresista. De acuerdo con esta versión, los congresistas dijeron a algunos periodistas que esperaban que McCarthy decidiera optar por el cargo nuevamente.

De esta manera, McCarthy reveló que su intención es que el Partido Republicano obtenga la mayoría también en el próximo ciclo electoral.

McCarthy defendió su gestión

El congresista republicano se refirió a su etapa como orador como “uno de los mayores honores” y aseguró que “disfrutó cada minuto”.

“Espero que se den cuenta de que todos los días hice el trabajo, independientemente de si me subestimaron o no, quería hacerlo con una sonrisa”, comentó McCarthy a los periodistas.

Defendió haber elegido la gobernanza en lugar de las quejas, en referencia a sus maniobras de última hora para evitar el cierre del gobierno el fin de semana, aun cuando algunos congresistas republicanos le exigían lo contrario. “Es mi responsabilidad. Es mi trabajo”, añadió el ahora ex presidente del Congreso.

Al ser cuestionado sobre su sucesor, McCarthy dijo que podría respaldar a alguien, pero no se compromete a hacerlo, ni dijo a quién podría darle ese visto bueno.

En cambio, cuando le preguntaron sobre qué consejo le daría a su sucesor, respondió: “Cambiar las reglas”.

Repartió responsabilidades

El camino de McCarthy terminó tal como empezó: repleto de fricciones ya no solo con los congresistas demócratas sino también con algunos republicanos.

En la rueda de prensa, el expresidente del Congreso culpó a los demócratas por su derrocamiento y por dañar la institución del Congreso.

También cuestionó a los ocho republicanos que votaron para derrocarlo. “No estoy muy seguro de que esas personas busquen ser productivas”, aseveró. Acusó a estos congresistas de permitir que los demócratas aprovecharan la oportunidad de recuperar el poder en la Cámara.

Específicamente apuntó contra el congresista de Florida, Matt Gaetz, al sugerir que no es un verdadero conservador, después de votar con los demócratas en contra de los proyectos de ley de gasto republicanos.

“Trataba de llamar la atención”, dijo sobre Gaetz.

McCarthy afirmó que su interés es ser un republicano y un conservador que gobierne.

Sin sucesor seguro

La elección del sucesor de McCarthy se prevé difícil por la ruptura que generó en el Partido Republicano. Sin embargo, algunos medios citan como posibles sucesores a los congresistas Steve Scalise, Tom Emmer o Andy Biggs.

