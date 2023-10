Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, habría considerado pagar $5,000 millones de dólares a Trump para que no se postulara a la Presidencia de Estados Unidos

El empresario Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, consideró pagarle $5,000 millones de dólares al exmandatario republicano Donald Trump para que no se postulara nuevamente a la Presidencia de Estados Unidos, aseguró el escritor estadounidense de best sellers Michael Lewis.

En una conversación con el periodista Jon Wertheim para el programa 60 Minutes, transmitida el domingo por CBS News, Lewis contó que el joven, millonario en ese entonces, consideraba que Trump era un “riesgo existencial” porque socava la democracia del país, por lo que decidió resolver ese “problema” personalmente.

Así, el escritor dijo que Sam Bankman-Fried presuntamente se reunió en el año 2022 con el congresista Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, para plantearle su interés en financiar a candidatos republicanos que estaban en contra de las políticas del magnate.

Lewis, que publica este martes su nuevo libro Volviéndose infinito: el ascenso y la caída de un nuevo magnate, afirmó que el empresario destinó “varios millones” de dólares para apoyar a candidatos republicanos, que no mencionó, y que en 2020 estaba entre los “mayores donantes” de Joe Biden.

Y a medida que se acercaba el 2024, agregó el escritor, el exmillonario planeaba invertir más dinero para evitar que el magnate se acercara nuevamente a la Casa Blanca.

Bankman-Fried ve a Trump como un “riesgo existencial”. Foto: Michael M. Santiago/Getty Images.

Bankman-Fried recibió una respuesta, pero no estaba seguro de que fuese directamente de Trump. “Había un número que estaba dando vueltas. Y la cifra que circulaba cuando hablaba con Sam sobre esto era de $5,000 millones de dólares. Sam no estaba seguro de que esa cifra procediera directamente de Trump”, manifestó Lewis citado por CBS News.

El ahora exmillonario, en voz del escritor, dudaba de que esa cantidad fuese suficiente para Donald Trump, y también cuestionaba si pagarle ese dinero, a cambio de que no se postulara a la presidencia de Estados Unidos, era legal.

Lewis, finalmente, contó que el pago no se cumplió porque las conversaciones estaban desarrollándose cuando “explotó” el escándalo de FTX. “Entonces, ¿por qué no sucedió? (Porque Sam Bankman-Fried) ya no tenía $5,000 millones de dólares”, aseguró.

Bankman-Fried fue detenido en diciembre del año pasado. La Justicia estadounidense lo acusa de siete cargos que incluyen fraude y lavado de dinero.

Entre otras cosas, se le señala de haber presuntamente desviado miles de millones de dólares de los clientes de FTX para otros fines y costearse una vida de lujos. En agosto de este año, se declaró no culpable en una breve audiencia ante el juez que lleva su caso.

