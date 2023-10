Una maestra renunció a la escuela para trabajar en Costco: cuánto dinero gana ahora

Seguramente, en más de una ocasión, te has planteado el darle un giro radical a tu vida, particularmente de tu situación laboral, ya que puede que el trabajo que desempeñas quizá no te haga del todo feliz por múltiples motivos; sin embargo, muchos se frenan a hacerlo por miedo a que las cosas no salgan como tanto lo desean.

Si te encuentras en esa disyuntiva, quizá la siguiente historia te motive a dar ese paso que deseas dar, pero que por muchas cosas, no te animas a hacerlo.

Una mujer llamada Maggie Perkins llevaba 8 años trabajando como maestra, dando clases de Historia y Artes, tanto en escuelas públicas como en privadas; sin embargo, algo no la tenía del todo contenta, ya que trabajar 60 horas a la semana, laborar horas extras no remuneradas, diversas presiones y todos los desafíos en el campo de la enseñanza que desató la pandemia provocaron que deseara hacer un cambio profesional.

Fue en 2022 cuando emprendió la búsqueda de un nuevo empleo, postulándose para diferentes puestos para grandes compañías, como los son Costco y Amazon, recibiendo ofertas de ambas. Finalmente, optó por sumarse a la cadena de supermercados, debido a que se sintió cómoda con la cultura laboral y las oportunidades que le ofreció la empresa.

Fue así como Maggie comenzó a trabajar de tiempo completo en el departamento de membresías de un nuevo Costco que abrió sus puertas en Atenas, Georgia, en septiembre del año pasado, trabajo por el que ganaba $18.5 dólares por hora, un poco menos de lo que recibía en su trabajo como maestra.

Luego, fue trabajando semanas de 4 horas, durante 5 días a la semana, con lo cual obtuvo un aumento de $1 por hora después de haber alcanzado las 1,000 horas laboradas.

Pero su panorama cambiaría por completo, y para bien, luego de que por un problema de salud, fue enviada a trabajar a la panadería de este Costco. Ahí tuvo la oportunidad de estar en contacto con gente de marketing, descubriendo que podía seguir haciendo su labor de educadora pero en un entorno completamente distinto.

Al poco tiempo, se abrió un puesto en dicha área en la oficina corporativa de Costco, ubicada en Issaquah, Washington, al que Perkins se postuló y que finalmente obtuvo.

Ahora, está encargada de crear contenidos y proporcionar la capacitación para dicha área en Costco, haciendo los materiales internos que se distribuyen a los empleados sobre las políticas y procedimientos de servicio al cliente, además de acudir a los almacenes para entrenar a los nuevos miembros.

Este giro a su carrera no solo significó el poder darle una nueva perspectiva a su vida laboral, sino que también hubo un aumento significativo en sus ingresos. Actualmente, esta maestra gana lo mismo que un profesor con 15 años de experiencia en su distrito escolar, lo que se traduce a un incremento del 50% en su salario.

