David Beckham reveló que le suplicó a la directiva del Manchester United que no lo traspasaran al Real Madrid

Uno de los traspasos más destacados en el verano de 2003 fue el de David Beckham desde el Manchester United al Real Madrid. En aquella transacción el equipo español pagó cerca de $40 millones de dólares por el mediocampista inglés.

Sin embargo para Beckham este traspaso fue algo traumático. Pues el jugador de 27 años para aquel entonces, no quería dejar su natal Inglaterra. Y hace poco en un documental, contó todo lo que intentó hacer para quedarse en Manchester.

‘”¿Puedo hablar con el jefe?”, preguntó Beckham apenas se enteró que sería transferido al Real Madrid. El jugador intentaba hacer cambiar de opinión a la directiva. Sin embargo ante su pregunta, la respuesta fue: “No, no quiere hablar contigo”.

David Beckham en su etapa en Manchester United /Getty Images

Beckham siguió contando como llegó hasta a suplicar hablar con la dirigencia para hacerla entrar en razón y que no lo transfirieran. “Necesito hablar con el jefe, necesito saber que esto es realmente lo que quiere, que me vaya. Le supliqué que no me dejara marchar, pero no pude ponerme en contacto con él”, explicó el ahora copropietario del Inter Miami.

Al preguntarle a Beckham si alguna vez quiso dejar al Manchester United, el británico fue tajante y respondió: “No, nunca”. Actualmente David sigue incluso asistiendo a algunos encuentros del conjunto “Red” y claramente es el equipo del que es fanático.

Paso de Beckham por la capital española

Beckham estuvo durante cuatro temporadas en el Real Madrid. En ese periodo disputó 159 partidos, marcó 20 goles y repartió 59 asistencias. Además de ganar una liga española.

Luego de un paso por el Milan a préstamo, Beckham llegó a Los Ángeles Galaxy donde iniciaría su camino en la MLS para convertirse hoy en día en propietario de la franquicia en la que juega el astro argentino Lionel Messi.

