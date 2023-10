Francisca presume su barriguita con un vestido color rosa con aberturas a los lados

La presentadora de televisión Francisca el pasado martes vistió de rosa, siendo así como hace un llamado para prestarle más atención a la salud, y es que el 19 de octubre es el ‘Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama‘ y ese viene siendo el tono que lo identifica desde hace algún tiempo, esto con el objetivo de crear conciencia tanto en hombres como mujeres para que se atiendan a tiempo.

La dominicana llevó puesto un vestido con mangas y le quedaba más arriba de las rodillas, tomando en cuenta que a los lados tenía aberturas. Además, explicó que se sentía muy contenta por presumir su avanzado estado de gestación. A su vez, Francisca en su cabello lució el afro, se puso unos aretes y unos tacones que le combinaron con su atuendo.

“Buenos días!! Aquí con ganas de lucir mi pancita. ¡Feliz día mi gente linda!”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el contenido que estaban apreciando, y es que muchos destacaron su belleza en este segundo embarazo, pues siendo así como mencionan que le ha favorecido.

Sin embargo, una internauta aprovechó para decirle que debe tener un poco más de cuidado con el tipo de zapatos que usa, debido a que considera que puede ser un poco peligro ponerse unos tacones tan altos estando embarazada.

“Cuídate Francisca y no uses esos tacones tan altos, porque te pueden hacer daño”, “Una muñeca y embarazada, Dios te bendiga”, “Bellaaaaa, en el mejor proceso del mundo para una mujer”, “Buenos días, mi reina Dios te bendiga cuídate muchos con tu barriga bendiciones para todos”, “Naciste con mucha suerte y muy bendecida, empezando por tu madre que no te abandona”, “Hermosa, Francisca acá viendo día a día como crece esa hermosa pancita”, “Estás Bellísima”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

