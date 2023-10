Una joven que vende fotos eróticas en OnlyFans descubrió que su padre compraba su contenido por $1,500

Quienes deciden adentrarse al mundo de OnlyFans, deben ser conscientes que el contenido que comparten en la plataforma puede terminar en manos de las personas menos esperadas, en especial en algunos miembros de tu familia.

Para muestra de ello tenemos una de las entrevistas callejeras realizadas por Andy Torpoco, un hombre que es muy conocido en España por esta actividad, y el cual salió recientemente a las calles de Madrid para cuestionar a algunos transeúntes respecto a qué cosa o situación había sido la peor que han experimentado en su vida.

Una de las entrevistadas de Torpoco fue una joven, la cual hizo una revelación bastante fuerte que hizo que se hiciera viral.

Resulta ser que esta mujer abrió hace unos meses una cuenta de OnlyFans para tratar de obtener dinero y tremenda sorpresa la que se llevó al descubrir quién era su cliente #1.

“Hace algunos meses decidí abrir mi cuenta de OnlyFans y me llegó un suscriptor. Yo veía que me pagaba mucho, mucho dinero; por cada foto me pagaba entre 1,000 y 1.500 euros”, indicó la joven, la cual agregó que en su perfil solo subía fotografías de su cuerpo, sin revelar su cara.

La chica siguió con su historia, indicando que ese usuario le mandó un mensaje, en donde le pedía que se conocieran y como necesitaba dinero, accedió. “Llegué a quedar con él y a que no sabes quién era… Cuando llegué al lugar me encontré con mi padre. Te lo juro, era mi padre”, agregó.

Torpoco le preguntó qué hizo cuando vio que su papá la esperaba, a lo que ella indicó que no se enfrentó a él, pues al verlo de lejos, decidió marcharse del lugar de la cita. “Yo le había dicho a mi padre que iba a darme una vuelta yo sola, y me dijo vale, yo voy para el centro, pero no me imaginaba que fuera él”, explicó.

Además, para salir de dudas, la chica decidió enviarle un mensaje a su cliente a través de OnlyFans para que le dijera cómo iba vestido, y la descripción coincidía totalmente con lo que llevaba puesto su padre.

El video llega ya casi a 8 millones de reproducciones y generó un sinfín de comentarios que el creador decidió desactivarlos.

