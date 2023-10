Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 5 al 11 de octubre

El regreso de Oscar Wao a Repertorio Español

Repertorio Español celebra el Mes de la Herencia Hispana con el 4to aniversario de “La breve y maravillosa vida de Oscar Wao”, basada en la novela de Junot Díaz ganadora del Premio Pulitzer en el 2008. La popular producción, dirigida por Marco Antonio Rodríguez, tuvo su estreno el 12 de octubre del 2019 en el icónico teatro. Durante los últimos cuatro años, la versión teatral ha puesto en el foco la rica cultura de la comunidad dominicano-americana y ha servido de auténtica celebración a las raíces afro-caribeñas que existen en la comunidad latina. La compañía ofrecerá una función especial este jueves 5 de octubre a las 7pm, que contará con la presencia de Junot Díaz, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. 138 East 27th street, Manhattan.Boletos: www.repertorio.nyc

Foto: Repertorio Español

El Don Juan World Tour de Maluma

Maluma se encuentra actualmente en medio de su gira Don Juan World Tour, en la que da vida a su nuevo personaje “Don Juan” en un escenario con forma de M, y este viernes su público neoyorquino podrá disfrutar del espectáculo. El repertorio de este tour incluye canciones de su nuevo álbum, como “Coco Loco”, “Trofeo” y “Según Quién”, así como algunos de sus grandes éxitos que le han convertido en un icono mundial de la música latina, como “Hawai”, “Felices Los 4” y “4 Baby’s”. En el Madison Square Garden, a las 8:00 pm. Hay entradas limitadas disponibles en cmnevents.com.

Foto: Candice Ward/Getty Images

Rubby Pérez en el City College

El City College Center for the Arts (160 Convent Avenue) celebra el Mes de la Herencia Hispana con un concierto especial del galardonado cantante dominicano Rubby Pérez. Apodado “la voz más alta del merengue”, Pérez subirá al escenario del Aaron Davis Hall este viernes 6 de octubre, a las 7:00 pm. Sus temas “Volveré”, “Tu vas a volar” y “Buscando tus besos”, entre otros, los han llevado a presentarse en el Teatro Nacional de la República Dominicana, el Radio City Music Hall y el Madison Square Garden. Los boletos están disponibles en citycollegecenterforthearts.org para el evento, producido y presentado por el galardonado locutor de radio e historiador de la música latina Nelson Radhames Rodríguez.

Cortesía

Festival ‘LatinXtravaganza’

Con motivo del Mes de la Herencia Hispana, Four Freedoms Park Conservancy estrenará un mural recientemente encargado titulado “Esta Tierra Es Nuestra Tierra” y lo celebrará con el festival familiar “LatinXtravaganza”, en el Parque Estatal FDR Four Freedoms en Roosevelt Island, este sábado 7 de octubre, de 11:00 am a 4:00 pm. El evento familiar incluye una biblioteca de libros latinos prohibidos de Lush y una librería temporal de Café con Libros, Children’s Story Time de Alyssa Reynoso-Morris, una actuación musical de Bomba y Plena, clases de baile con Ballet Hispánico y Salsa Salsa Dance School, un torneo de dominó organizado por NYC Dominoes, música de mariachi en vivo, lecturas de poesía, food trucks, pintacaras, un set del DJ Christian Mártir y una exhibición de compostaje de iDig2Learn. Gratis con registro en https://www.eventbrite.com/e/latinxtravaganza

Cortesía

Fútbol en Times Square

Crunchyroll, la plataforma de streaming dedicada al anime, apoyará a la organización nacional sin fines de lucro Street Soccer USA en su segundo torneo anual “Street Soccer Times Square Cup presented by BVB” a efectuarse en la Father Duffy Square este sábado, a partir de las 10:00 am. El torneo de fútbol callejero de un día transformará Times Square en un partido de fútbol callejero de 5 contra 5 que juntará jugadores de las “Leyendas” del Borussia Dortmund y patrocinadores corporativos. La cadena de hoteles Freehand ha lanzado un concurso en Instagram donde los seguidores pueden ganar una estadía de dos noches en Freehand New York durante este fin de semana y obtener acceso exclusivo a la carpa VIP Broken Shaker para tener un asiento en primera fila para el torneo. Más información en: https://freehandhotels.com/

Cortesía

Luis Miguel llega a Nueva York

El “LUIS MIGUEL TOUR 2023” sigue batiendo récords de audiencia y haciendo historia con una recaudación millonaria en boletos vendidos, y este domingo 8 de octubre llega a Nueva York para presentarse en el Madison Square Garden. El show del llamado “Sol de México” cuenta con una impecable puesta en escena, en el que está acompañado por sus 42 músicos, para interpretar sus mayores éxitos de pop, bolero y mariachi, como ‘Será que no me amas’, ‘Suave’, ‘Culpable o no’, ‘Dormir contigo’, ‘Usted’, ‘Inolvidable’ y “México en la piel”. A las 7:00 pm. Entradas disponibles en ticketmaster.com

Cortesía Luis Miguel Oficial

Camilo trae “Ritmo y Color”

Como parte de la serie de conciertos exclusivos de “Ritmo y Color McDonald’s”, Camilo se estará presentando en Nueva York el próximo martes 10 de octubre, en Terminal 5 (610 W. 56th street). La llamada “tribu” del cantante colombiano podrá cantar sus muchos famosos temas como “Tutu”, “Machu Pichu”, “Vida de Ricos”, entre muchas otras. Quienes votaron en la campaña de la marca tendrán acceso prioritario para asegurar entradas, pero hay boletos gratuitos limitados en el enlace: https://www.showclix.com/event/ritmo-y-color-newyorkcity/tag/generalpromoadmission

Cortesía McDonald’s

Tributo a Roberto Clemente

El Paley Center for Media está presentando una conmemoración exclusiva de la legendaria estrella del béisbol, Roberto Clemente, en honor al Mes de la Herencia Hispana. Los visitantes serán transportados al fascinante mundo de Clemente y la MLB, experimentando artefactos originales, incluido un casco y un bate autografiado; momentos interactivos aptos para Instagram en un asiento real del Three Rivers Stadium, donde Clemente jugó de 1970 a 1972; proyecciones de documentales seleccionados que celebran su increíble vida, destacando cómo superó el racismo y se convirtió en una inspiración para los atletas de todo el mundo, entre otras. Hay artes y manualidades para familias, incluida la oportunidad de diseñar una camiseta de Clemente. La exhibición estará abierta hasta el 29 de octubre, de miércoles a domingo en el Museo Paley (25 W 52 Street). Entradas: https://www.paleycenter.org/