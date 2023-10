Pareja de recién casados sorprendió a sus invitados: sirvieron McDonald’s como banquete de bodas

Una pareja de novios franceses le dio un toque singular a su boda, al ofrecer comida de McDonald’s a sus invitados, una decisión que tomaron por ser fanáticos de la marca y por un tema de costos.

Se trata de Ophélie de 25 años, y Thomas Billaudeau de 27, una pareja de recién casados que se decidió por ofrecer a sus invitados comida de McDonald’s durante la recepción de su boda en Beauvais, Francia.

El momento quedó registrado en TikTok, alcanzando millones de visitas, y muchos comentarios, unos a favor y otros en contra, lo cierto es los 45 invitados recibieron sus comidas de McDonald’s.

@thomasbillaudeau @McDonald’s Beauvais Tille Merci pour la régalade à notre mariage 😂 ♬ son original – Thomas Billaudeau

“Si vas a pagar, también puedes conseguir algo que te guste”, fue el argumento de la novia al periódico Le Parisien. La joven confesó que “tenía miedo de pagar por algo que no nos gustaba”.

“Elegimos esa [comida] como una broma. Quienes nos rodean saben que nos gusta mucho este tipo de comida. Y, sobre todo, no teníamos un gran presupuesto”, dijo el novio, citado por The New York Post.

La novia, también apostó por lo seguro, porque se confesó “quisquillosa con la comida”, así que la comida de McDonald’s sabía le que gustaría.

En el video se aprecia a la joven decir: “Muchas gracias, los dejaré descubrir la comida de esta noche”, y luego expresa “Ven cómo eres”, alegórica al eslogan de McDonald’s.

Hubo una movilización especial por el gran pedido

El pedido de “bodas” requirió una “movilización especial para asegurar la producción de más de 300 sándwiches en muy poco tiempo”.

La inversión fue de alrededor de 1.000 euros, e incluyó hamburguesas, sándwiches, nuggets y wraps, y contó con un elemento sorpresa que amenizó el momento, pues el repartidor de comida como un invitado disfrazado entró con bolsas de papel marrón, reseña The New York Post.

Los invitados lo recibieron con aplausos y muy emocionados, recibieron su comida. Parte de la experiencia quedo registrada en un vídeo de 28 segundos con 2,4 millones de visitas, que publicó en novio en redes sociales.

Los comentarios no se dejaron esperar, unos a favor, otros en contra, lo cierto es que la experiencia encaja con una estrategia de McDonald’s anunciada en julio en Indonesia, que ofrece un plan de boda de 200 dólares para aquellos que deseen este tipo de comidas en ese día especial.

