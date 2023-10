VIDEO: Ángela Aguilar dice haber madurado por necesidad, tras varios comentarios de odio en su contra

A sus 19 años, Ángela Aguilar es considerada como una de las máximas exponentes del género ranchero de los últimos tiempos y, aunque asegura que disfruta cada uno de sus éxitos, reconoce que no le ha sido fácil lidiar con las críticas.

A través de su canal de YouTube, la cantante compartió un video en el que narró cómo va su 2023 a dos meses de que se acabe el año y señaló que el balance en general es muy bueno, pero que su crecimiento emocional se dio más rápido de lo que hubiera querido.

“Recibir comentarios tan agresivos de la gente te enseña quién está verdaderamente para ti. Crecí personalmente como diez años, he madurado y no por gusto, sino por necesidad. Obviamente me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Hay más amor que odio”, explicó la hija de Pepe Aguilar.

Cabe recordar que hace apenas unos días la hija de Pepe Aguilar se vio envuelta en una polémica luego de que Shaila Dúrcal, hija de Roció Dúrcal, confesó estar molesta con la joven por la nueva versión del clásico de su madre “La Gata Bajo La Lluvia”.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Shaila Durcal?

La hija de Rocío Dúrcal fue abordada por la prensa a su llegada a México y confesó estar decepcionada al ver que un éxito tan emblemático de su madre como lo es “La Gata Bajo La Lluvia” se transformó en una canción con toques muy modernos.

“Escuché la canción porque sigo a Steve Aoki en mis redes sociales y él fue quien la hizo con Ángela Aguilar. Hubiera quedado muchísimo mejor si la hubiera hecho yo, sería un honor cantar ese éxito de mi madre. La verdad la nueva versión no me gustó para nada y hasta creo que le cambiaron el nombre a la canción. Qué feo”, dijo Shaila.

Pese a esta decepción, la cantante española felicitó a la hija de Pepe Aguilar por el hecho de influenciar a las nuevas generaciones a escuchar música mexicana en vez de dejarse llevar por ritmos como el reggaetón y la música electrónica.

