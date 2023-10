Congresista Nancy Mace anunció su apoyo a Jim Jordan para presidir el Congreso

La congresista Nancy Mace, quien estuvo entre un grupo de republicanos que votaron para destituir a Kevin McCarthy de su cargo la semana pasada, anunció este domingo que apoyará al representante Jim Jordan de Ohio como el próximo presidente de la Cámara de Representantes.

En una entrevista en el programa “Face the Nation”, de CBS News, Mace elogió la “ética de trabajo” de Jordan y su habilidad para impulsar políticas y avances. Destacó la necesidad de un liderazgo más efectivo en el Congreso, describiendo al actual como uno de los menos productivos en las últimas décadas y considerando a Jordan como un defensor incansable de los intereses del país.

La decisión de Mace de respaldar a Jordan se produce en un momento en que Steve Scalise, líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Luisiana, también se postula para reemplazar a McCarthy. Aunque ambos tienen cualidades que atraen a diferentes facciones del partido, la conferencia republicana está dividida y no está claro si alguno de los dos ganará fácilmente la nominación.

Mace aseguró que ha hablado tanto con Jordan como con Scalise y considera que ambos son “grandes líderes”. Sobre sus expectativas sobre el nuevo orador, dijo que tiene que cumplir con las promesas que, según ella, no cumplió McCarthy.

“Tenemos mucho trabajo que hacer”, aseveró”. “Tenemos un período de tiempo muy corto para hacerlo. Pónganos a trabajar y cumplamos las promesas que cumplimos, que le hicimos al pueblo estadounidense. Eso es todo”.

Amenazas

Mace también mencionó que ha enfrentado amenazas de sus colegas republicanos desde su voto para destituir a McCarthy, pero expresó su disposición a colaborar con cualquiera dispuesto a trabajar con ella en beneficio del país.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones previas de que Jordan hizo la vista gorda ante el abuso sexual en el equipo de lucha libre de Ohio State cuando era entrenador, Mace declaró que no estaba familiarizada con el tema y que no podía hablar al respecto, ya que Jordan no estaba acusado de nada que ella supiera.

Finalmente, Mace respondió a las preocupaciones planteadas por la ex representante Liz Cheney de Wyoming, quien advirtió que si Jordan es elegido presidente, “ya no habrá ninguna forma posible de argumentar que se puede contar con un grupo de republicanos electos para defender la Constitución”. Mace enfatizó que, aunque puedan haber desacuerdos, ella se mantendrá firme en sus principios y seguirá defendiendo la integridad del proceso electoral de 2020.

Su oposición a McCarthy

En la entrevista, Nancy Mace reveló las razones detrás de su voto histórico para destituir al congresista Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes.

Mace señaló que la razón principal detrás de su voto fue la falta de cumplimiento de las promesas hechas por McCarthy, según ella. El líder republicano había prometido presentar un presupuesto y 12 proyectos de ley de gastos, una obligación establecida por la Ley de Control e Impacto Presupuestario de 1974. Sin embargo, el Congreso a menudo recurre a resoluciones de continuidad (CR) para evitar esta responsabilidad, lo que Mace consideró inaceptable.

La destitución de McCarthy marcó un hito histórico, ya que fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente de la Cámara de Representantes fue destituido mediante una moción de censura. La votación se produjo con el apoyo de ocho detractores republicanos, incluida Mace, junto con todos los demócratas.

