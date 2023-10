Tata Martino sobre la eliminación del Inter Miami: “Los últimos veinte días han sido el peor momento del año”

El DT del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, habló este sábado sobre la eliminación del Inter Miami tras caer como local 0-1 frente al vigente campeón de la MLS Supporters’ Shield, FC Cincinnati, en el DRV PNK de Florida.

En rueda de prensa posterior al partido, Martino aseguró que los últimos días en el Inter Miami han sido momentos duros y difíciles, luego de perder la final de la U.S. Open Cup justamente ante el FC Cincinnati y ahora tras quedarse sin opciones de avanzar a la postemporada de la MLS.

“En el momento clave, cuando necesitamos estar completos, no lo estuvimos”, justificó el argentino teniendo en cuenta la cantidad de lesiones y ausencias recientes en los partidos más importantes.

Martino localizó la clave del bajón del equipo en estas últimas semanas, que coincide precisamente con el momento más feliz del año.

“A nosotros la Leagues Cup nos desgastó mucho. Hay un montón de equipos que tienen muchos menos partidos que nosotros. El proceso debería haber sido al revés, haber tenido tiempo de trabajar y afrontar la Copa y la Liga. Nos empezamos a entusiasmar con este título también y la Fecha FIFA de septiembre fue clave”, analizó Martino.

Esta página triste no ensucia una valoración positiva de la temporada: “De tres títulos posibles hemos ganado uno. La liga tiene 29 equipos, Houston ganó, nosotros ganamos… y habrá un tercero. Habrá 25 equipos que no ganen. Si lo vemos así es uña buena temporada”, sentenció Martino.

Por último, Martino habló de Messi, su falta de ritmo, su estado de salud al salir de la lesión e incluso sobre la posibilidad de marcharse cedido en enero al FC Barcelona para que no se mantenga fuera de forma.

“Le vi falto de fútbol, de la lesión está bien, no tiene ningún problema. Ha jugado muy poco y puede estar falto de ritmo, por eso jugó solo 35 minutos. Con respecto a lo del Barcelona, me sorprende esto, no sé nada. Si va a visitar Barcelona de vacaciones es probable“, cerró el estratega con una sonrisa.

