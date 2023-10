Antonio Mohamed resalta el gran momento de Pumas tras su goleada ante Cruz Azul

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio Mohamed, se mostró bastante complacido con el rendimiento de su equipo para poder golear 4-1 a la Máquina de Cruz Azul en el Estadio Azteca y así poder sumar tres puntos que los colocan en la tercera posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de 21 puntos.

El estratega resaltó durante una conferencia de prensa que sus jugadores mantuvieron un impresionante desempeño en el terreno de juego para poder hacerse con el control del esférico y así poder anotar los goles que les darían la victoria; asimismo destacó que son un equipo en formación y esto se ha visto reflejado en el crecimiento con cada uno de los partidos que han disputado.

“Somos un equipo en formación, pero mientras tanto tenemos que sacar resultados, tenemos cosas por corregir, estamos en mitad de torneo y las cuentas siempre las hacemos al final. Hoy el equipo hizo un gran segundo tiempo, mereció el triunfo, pero no podemos relajarnos”, expresó.

“(Debemos) seguir con esta mentalidad y humildad, pensar partido a partido. El primer tiempo jugaron mejor que nosotros, hicimos ajustes y nos encontramos mejor, tuvimos contundencia, algo que no hemos tenido en otros partidos”, agregó el ‘Turco’ Mohamed tras el partido correspondiente a la jornada 12 del balompié azteca.

Con respecto al arbitraje que se realizó durante el enfrentamiento ante Cruz Azul, el estratega decidió limitarse con sus palabras para no volver a ser sancionado. “Ya me han multado bastante y no voy a hablar de ese tema, es un tema cerrado”, destacó.

Ahora los Pumas se encuentran como uno de los mejores equipos del presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX gracias a la dirección que les ha brindado Antonio Mohamed a lo largo de estos meses; recordemos que el estratega llegó la temporada pasada debido a los malos resultados que consiguió el equipo y que los dejó en los últimos lugares del torneo.

