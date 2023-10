Toni Costa publica un travieso video y afirma que sus seguidores tienen la mente “muy sucia”

El bailarín Toni Costa el pasado domingo compartió contenido en la red social de la camarita, plataforma donde supera los dos millones de seguidores. Por ello, aprovecha la gran cantidad de personas que siguen su perfil, siendo así como cambió este vez la perspectiva y más de uno quedó sorprendido.

La expareja sentimental de Adamari López se mostró de espalda y sin camisa, mientras tenía un pote en una de sus manos para mover el batido que estaba promocionando de ‘Yes You Can’. Sin embargo, el mensaje que puso dejó poco a la imaginación de las mujeres que lo siguen, y se llevó a doble sentido.

“¿A quién le apetece un buen batido? Si pensaste otra cosa, es que tu mente está muy sucia jajaja @yesyoucan”, fue el mensaje que acompañó el pícaro audiovisual.

Los usuarios de Instagram se tomaron el tiempo de hablar sobre el contenido que estaban apreciando, al tiempo que hubo quienes lo apoyaron, así como otros lo criticaron fuertemente. Una internauta destacó que el bailarín es un “papá ejemplar” y no comparte que se vayan en su contra.

A su vez, Costa se vio en la obligación de defenderse: “Gracias. Yo también tengo derecho de poner lo que quiera, pero yo no voy a dañar a nadie ni me meto con nadie. Es la gente la que hace el cuento y la novela barata”.

“Se pensó lo que usted quería que pensáramos”, “Papacito no me asustes así”, “No es que la mente esté sucia, sino que lo hiciste con doble intención”, “Aquí es donde me doy cuenta de que soy muy mal pensada”, “Nada de lo que él pública daña ni perjudica a nadie”, “Yo y mi mente sucia lo acepto”, “Es bueno verlo en otro ámbito”, “¿Pero por qué estás sacudiendo el batido contra la pared?”, “Iba manejando y me asusté, pensé que te hackearon”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

