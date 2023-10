Se Hace Camino Nueva York, los defensores con nombre propio

Se Hace Camino Nueva York (MRNY, por sus siglas en inglés) tiene mucho que celebrar, principalmente porque se ha consolidado como la organización más grande dirigida por inmigrantes en el estado de Nueva York.

El trabajo basado en organizar a los hispanos y otras comunidades inmigrantes ha dejado una huella que hace honor a su espíritu de construir el camino basados en la defensa permanente de la justicia y el trato igualitario para todas las personas sin importar su estatus migratorio.

Entre las victorias más destacadas de MRNY se cuenta el DREAM Act New York, que permite a los estudiantes indocumentados acceder a recursos financieros para la educación superior; la Ley de Acceso a las Licencias de Conducir, que dio acceso a las licencias independientemente de su estatus, el Fondo para los Trabajadores Excluidos y más recientemente su liderazgo para que la administración Biden aprobara la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos.

Como resultado de esta medida, más de 470.000 venezolanos que residen en Estados Unidos y 60.000 que llegaron a Nueva York el año pasado pueden ahora recibir permisos de trabajo.

Esta es apenas una síntesis de las acciones que ha liderado la organización y que han ayudado en general a todas las comunidades minoritarias.

Desde su formación MRNY no ha dejado de crecer como organización comunitaria afirmando con su acción una influencia real en las políticas públicas y en el panorama político de Nueva York, representando a los trabajadores indocumentados y a las personas más excluidas del estado.

En la actualidad la organización cuenta con más de 25.000 miembros En 2011, abrió un centro en Brentwood, Long Island, y en 2018 en White Plains, Westchester y desde 2014 tiene presencia en Nueva Jersey y Pensilvania, en Connecticut desde 2015 y Nevada en 2017.

Una marcha sobre el puente de Brooklyn pidiendo se resuelvan problemas que aquejan a los inmigrantes . Crédito: Josué Mendoza | Make The Road NY

Raíces y compromiso social de MRNY

Los inmigrantes sólo buscan trabajar pero, tras dejar todo en busca del sueño de sacar a sus familias adelante, una vez aquí encaran la barrera del idioma y el desconocimiento de cómo funciona el sistema, lo que conlleva a que sean discriminados y explotados racial y laboralmente.

De esta traumática experiencia nace la necesidad de justicia y es lo que ha inspirado a Se Hace Camino Nueva York en los últimos 25 años: buscar que los inmigrantes sean tratados con equidad para que se integren a esta sociedad.

Detrás de esta organización hay una poderosa historia que arranca a principios de los años 90, cuando una emprendedora mujer colombiana llegó a las calles de Queens después de huir de la violencia en su país de origen. Su nombre era Saramaría Archila.

Saramaría y un grupo de amigos inmigrantes crearon en 1992 el Centro de Integración Latinoamericana, un lugar donde la gente podía encontrar apoyo y voz para hacer escuchar sus necesidades. Organizaron campañas masivas de ciudadanía para que las decenas de miles de titulares de tarjetas verdes que vivían en Queens pudieran convertirse en ciudadanos estadounidenses y votantes activos, y de esa manera, las comunidades de inmigrantes pudieran ser visibles y respetadas.

En 1997 en Bushwick, Brooklyn, Andrew Friedman y Oona Chatterjee, dos jóvenes estudiantes de derecho forman Make the Road by Walking (Se hace camino al andar) y empiezan a organizar a esta comunidad que estaba devastada por la inhumana y racista reforma de la asistencia social de mediados de los noventa.

Crearon comités vecinales donde trabajadores, inquilinos, padres y jóvenes empezaron a trabajar en solucionar sus necesidades inmediatas pero no solo enfocado en la supervivencia sino desde una perspectiva colectiva con un fuerte sentido de dignidad.

Para el 2006 se logra el punto de inflexión. En las ciudades de todo el país los inmigrantes salieron de las sombras. Los estudiantes salieron de sus escuelas, los trabajadores abandonaron su lugar de trabajo, los líderes religiosos, laborales y comunitarios se unieron en coro para exigir una reforma migratoria.

Make the Road by Walking y el Centro de Integración Latinoamericana entendieron que el coraje político mostrado en las calles necesitaba ser enfrentado con un esfuerzo real y concertado para construir poder, por lo que decidieron unir fuerzas y así nació Make the Road New York.

Theo Oshiro, codirector ejecutivo de MRNY, habla durante una manifestación de la organización. Crédito: Make The Road NY

Servir a las nuevas generaciones

Theo Oshiro considera que MRNY está aquí para quedarse y continuar sirviendo a las nuevas generaciones de inmigrantes y es partidario de expandir la presencia de la entidad. Desde su posición de co-director ejecutivo asegura que la experiencia adquirida en estos 25 años de acción debe ser tomada como ejemplo.

“Tenemos la visión de llevar nuestro modelo a otros estados. Pensamos que en el futuro la organización tendrá más crecimiento porque sabemos que se necesita este modelo de organización en otros lugares”.

Theo, quien dirige programas de servicios de alto impacto, que incluyen alfabetización de adultos y defensa de la salud, dice que trabaja con otras organizaciones y sectores de la sociedad civil.

“Sabemos que para avanzar, es necesario trabajar unidos, formar coaliciones con entidades comunitarias, escuelas y funcionarios electos para poder lograr lo que necesitamos para nuestras comunidades”.

Theo, un inmigrante peruano criado en Queens, se unió a MRNY en 2005 después de recibir una maestría de la Universidad de Chicago.

“Aunque cumplimos 25 años, nuestra meta es que esta organización se mantenga por siempre, para servir a las generaciones que estarán acá en el futuro. Para nosotros lo más importante es tener líderes en la comunidad y ayudar a desarrollar sus capacidades para que después que nosotros no estemos, ellos tomen la posta”, enfatiza Theo.

Los inicios de Theo fueron como proveedor de servicios médicos en las comunidades minoritarias y hoy esa experiencia robustece a la entidad.

“Cuando vienen a nuestros centros muchos dicen éste es mi segundo hogar, por la seguridad de que pueden venir y buscar apoyo y también porque después ayudan a construir liderazgo dentro de las comunidades. En la medida que eso se consolide habrá mayor acceso a seguir mejorando la ciudad, el estado y nuestro país”.

Centro de MRNY en Staten Island. Crédito: Josué Mendoza | Make The Road NY

El poder colectivo genera cambios sociales

La trayectoria de Natalia Aristizabal dentro Se Hace Camino Nueva York se remonta a su preadolescencia. Llegó al país a los 12 años y casi de inmediato se unió como miembro juvenil, posteriormente, desde varias posiciones jugó un papel fundamental en muchas victorias organizativas, incluida la lucha por la educación superior para los jóvenes indocumentados.

“He visto como la organización a través de los años ha ayudado a crear leyes y sé que se pueden lograr resultados, he trabajado en ese proceso”, dice Natalia, que ahora es subdirectora de MRNY.

La colombiana dice verse empoderada como mujer inmigrante que vive en Nueva York y entiende que en comunidad, se puede hacer cambios y promover una sociedad distinta a la que hay ahora.

“MRNY lo que trata de hacer es crear poder colectivo para generar cambios sociales. Uno de los retos más grandes que tenemos como organización es hacer eso con personas que están sobreviviendo en medio del alto costo de vida en esta ciudad como los indocumentados. Trabajamos con ellos después de sus jornadas laborales para pelear por una sociedad que nos incluya y nos respete”, explica Natalia, que también se desempeña como profesora en el Centro de Liderazgo de la Escuela Colin Powell en City College.

Al analizar el fenómeno migratorio Natalia sostiene que la gente emigra porque están siendo impactados por políticas de sus gobiernos o por las de gobiernos como el de Estados Unidos contra otros países, como es el caso de las sanciones contra Venezuela; desastres naturales, guerras civiles e inseguridad.

“El individuo emigra por otras razones más grandes a ellos y el hecho de que lleguen hasta Estados Unidos a pedir asilo, es algo completamente legal”, asevera Natalia, que fue Directora de Justicia para Inmigrantes en el Centro para la Democracia Popular.

Nuestra lucha va a continuar mientras haya injusticia e inequidad, nosotros vamos a tener trabajo. Nuestra misión es promover una sociedad más justa y accesible para todos los que estamos aquí y específicamente para la clase trabajadora y la clase inmigrante.

La voluntaria dominicana Nilda Báez. Crédito: Make The Road NY

Nilda Báez: “Ser voluntaria es algo que sale del corazón”

MRNY considera que la equidad racial y la justicia social sólo se pueden lograr cuando los más afectados lideran la lucha, por eso la columna vertebral de la organización la conforman sus miembros, que son trabajadores inmigrantes.

Nilda Báez, con más de 20 años como voluntaria, está entre las pioneras en la lucha a favor de los derechos de los inquilinos, la justicia laboral, la defensa ambiental y contra la discriminación racial.

“Creo que uno nace con eso. Ser voluntaria es algo que sale del corazón y del alma. Porque cuando uno hace un trabajo por tantos años y ve tantos testimonios de abusos, siente la necesidad de ayudar para hacer justicia y evitar que se sigan cometiendo atrocidades”, dice la dominicana.

Nilda vivió en carne propia la explotación laboral cuando era indocumentada. Eso dio origen a que se involucrara como activista en campañas pro justicia social en su vecindario en Brooklyn.

Cuenta que fue parte de la iniciativa “Despierta Bushwick” que denunció el robo de salarios en la zona comercial de Knickerbocker.

“Ayudamos a identificar a los inmigrantes y en general a todos los residentes del área que eran víctimas del robo de salario. Nuestro liderazgo fue tan fuerte que logramos que se les reconozcan sus derechos”.

Como miembro del Proyecto de Trabajadores en Acción, Nilda estuvo en la lucha para que los lavadores de carros fueran reconocidos.

“Nosotros presentamos la propuesta que luego fue aprobada e hizo justicia logrando que muchos inmigrantes logren sus sueños”.

Nilda dice que MRNY fue como una luz que vino a la comunidad porque antes de eso, todo era un desastre.

“Nos estaban desplazando de nuestras viviendas, había mucha discriminación contra los inmigrantes y no teníamos un lugar donde acudir para pedir ayuda legal, principalmente en los casos de desalojo carecíamos de abogados en la corte de vivienda. Con la organización logramos justicia”.

Nilda cuenta que una de sus mayores satisfacciones es haber sido parte del proceso para que aprobara el fondo para los trabajadores que fueron excluidos de los beneficios que se dieron durante la pandemia.

“Había mucha gente que no recibió desempleo como tampoco los cheque de estímulo económico. Era justo buscar una compensación para esos trabajadores que nos llevaron el pan para sobrevivir en esos días tan difíciles. MRNY luchó contra la exclusión de esas personas que no tenían residencia y demostramos que somos una gran familia solidaria”.

Concepción gráfica de la futura sede de MRNY que estará localizada en Corona, Queens. Crédito: Make The Road NY

Un imponente faro de esperanza

Así es como Se Hace Camino Nueva York definen a la que será su nueva sede permanente.

Un multifuncional edificio de tres pisos de 24,000 pies cuadrados está por terminarse en Corona, uno de los vecindarios más diversos de la ciudad de Nueva York, localizado en Queens.

“Será un lugar de seguridad y fortaleza que diga: Estamos aquí para quedarnos. Nuestro nuevo hogar será un faro de esperanza y poder en todo el estado para las generaciones actuales y futuras”, dice MRNY.

El edificio que será inaugurado a principios de 2024 duplicará el espacio para servicios de primera línea. Además incluirá numerosas oficinas privadas para consultas legales y de salud, un espacio de reunión central con capacidad para 300 personas, un espacio exclusivo para el cuidado de niños y aulas para impartir clases sobre derechos civiles y legales, capacitaciones, reuniones de miembros, actividades dirigidas por jóvenes, y mucho más.

Miembros de Make the Road NY durante la celebración del Día de la Democracia. Crédito: Josué Mendoza | Make The Road NY

Hitos que marcaron la historia

