Shakira reveló el significado de “Copa Vacía” y Jordi Martín dejó en evidencia al padre de Piqué

Gracias a los Premios Billboard a la Música Latina, Shakira sostuvo una entrevista con Leila Cobo, directora de contenido de Latin Billboard. La conversación, entre otros aspectos, le permitió a Cobo conocer el verdadero significado que hay detrás de la exposición gráfica de la canción “Copa Vacía”, que la colombiana interpreta al lado de Manuel Turizo.

Sobre la sirena a la cual ella le da vida en el vida en el video musical, ésta dijo: “La sirena acaba en un basurero, rodeada de ratas, al final entendemos también que esa sirena lo ha hecho todo por amor”. Según su explicación, esto es una analogía a su vida en Barcelona, en donde recordemos que Shakira vivió, durante varios años, no sólo con Gerard Piqué, sino también al lado de los padres de éste , Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira.

¿Jordi Martín destapa un nuevo escándalo?

En la canción de Shakira con BZRP, la cantante colombiana dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”. La parte en la que habla sobre su problema fiscal con la hacienda española dejó a muchos cuestionando qué relación podría tener Piqué con esto, más allá de que ante la separación él ya no podría ayudarla con esto, sin embargo, gracias al periodista Jordi Martín esto ahora podría tener sentido.

El portal de El Comercio compartió una declaración del corresponsal de El Gordo y la Flaca, quien al parecer podría haber expuesto lo siguiente: “El padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, habría indicado Jordi Martín.

La copa vacía, una sirena rodeada de ratas y “El Jefe”…

Las supuestas declaraciones de Jordi Martín podrían ser la clave para terminar de entender las últimas dos canciones de Shakira que son “Copa Vacía” y “El Jefe”. En la primera mucho se ha hablado de la aparición de la artista como toda una sirena pero rodeada de ratas. Recientemente, como te contamos al inicio de esta nota, la mamá de Sasha y Milan explicó que intentó realizar una analogía sobre lo que fue su vida en España.

¿Quiénes eran las ratas? Darle una respuesta inmediata a esta pregunta sería especular demasiado. Lo único que podríamos señalar es que la cantante en sus canciones ha tenido cuatro personalidades concretas a las que ha mencionado o intentado dejar en evidencia y esta son: Gerard Piqué, Clara Chía Martí, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué Rovira.

Hasta la canción de “El Jefe” de Shakira con Fuerza Regida, el papá de su ex nunca había sido un blanco directo para la cantante. Sin embargo en este tema ella dice: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro, que no pisa sepultura”.

Dicho esto retomamos entonces las supuestas declaraciones recientes del periodista Jordi Martín, quien explica que el supuesto responsable de los problemas legales de Shakira con la hacienda española no es otro más que Joan Piqué Rovira ya que éste se encarga de las finanzas de la familia.

De momento no se han escuchado ni las declaraciones de Piqué y su familia en torno a este nuevo escándalo, pero así la vida de estos ricos y famosos, que al final del día ni el dinero puede comprarles la paz que han perdido después de que quedase expuesta la traición de Gerard a Shakira con Clara Chía.

