Luka Modric manda mensaje a Carlo Ancelotti: “Quiero jugar siempre, no quiero descansos”

El volante del Real Madrid Luka Modric dijo este miércoles no sentirse a gusto con la situación de suplencia que enfrenta esta temporada en su equipo, asegurando que aunque no está conforme con las decisiones de Carlo Ancelotti las respeta.

Modric aseguró durante una charla con los medios de comunicación en la concentración de Croacia que quiere seguir jugando constantemente y que no planea ni tener vacaciones ni quiere un planteamiento que lo obligue a seguir descansando, resaltando su espíritu competitivo.

“Ésta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos”, dijo el Balcánico al respecto.

Posteriormente recordó que el declive de nivel es normal a sus 38 años, pero comenta que se siente a bien físicamente y que eso lo ha llevado a continuar liderando a Croacia como capitán.

“Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto y tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante”, asume el capitán croata. “Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía; de lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán“.

El futbolista del Real Madrid elogió a su compañero, el turco Arda Guler, que aún no ha debutado oficialmente con el equipo blanco a causa de las lesiones.

“Guller es un gran chico con un talento extraordinario. Es una pena que por una lesión no haya tenido todavía oportunidad de demostrarlo ante la afición del Real Madrid”, dijo Modric , preguntado por los medios de comunicación de Turquía.

“Tiene una carrera brillante por delante y dará mucha felicidad a los aficionados del Real Madrid”, indicó sobre el jugador turco, al que se compara con el propio Modric. “Se le debe dejar ser Arda Guller y no se le debe presionar ni comparar con nadie. Ni siquiera conmigo”, cerró.

